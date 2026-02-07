"Eran una familia ejemplar": hombre apuñaló a su esposa e hija antes de quitarse la vida

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre resultó detenido tras protagonizar una dantesca escena dentro de su vivienda. Las autoridades informaron que el sospechoso atacó a su esposa y su hija con un arma blanca.

El ciudadano, de 53 años de edad y con aparentes problemas de salud mental, agredió a las dos víctimas y posteriormente se quitó la vida dentro de su vivienda en Queens, Nueva York.

Las autoridades acudieron a la zona residencial de Glen Oaks, tras recibir una llamada de emergencia. El incidente ocurrió dentro de una casa estilo Cape Cod, valorada en 855 mil dólares.

Apuñaló a su esposa e hija antes de quitarse la vida

El Departamento de Policía de Nueva York detalló que el sospechoso acuchilló una mujer de 52 años y le causó una herida en la mano a una joven de 21. Además, golpeó a un adolescente de 15 años con un objeto contundente.

El agresor fue localizado con lesiones en la garganta y el abdomen, explicaron los funcionarios.

Vecinos de la zona identificaron al agresor como Roy Victorio, quien era el padre de las dos víctimas más jóvenes y esposo de la mujer de 52 años, informó New York Post.

Victorio y su esposa, ambos fisioterapeutas, fueron trasladados hasta el Hospital Universitario North Shore de Northwell Health.

El hombre fue declarado muerto como consecuencia de sus heridas, mientras su esposa sobrevivió y se encuentra estable.

"Eran una familia ejemplar"

Los hijos de la pareja fueron transportados al Centro Médico Judío de Long Island en Northwell Health y se recuperan en condición estable.

Los vecinos describieron a Victorio como un “buen tipo”, un corredor frecuente que siempre saludaba a los demás. “Trabajo desde casa y nunca he oído gritos”, dijo un residente de la zona.

“Estaba sentado en el sofá, miré hacia arriba y dije: ‘¡Madre mía!’. Vi la ambulancia abriéndose paso entre la nieve para llegar a la casa. La policía había sacado a la madre con una herida en la cabeza”, manifestó el lugareño.

Otro vecino expresó que se trataba de una familia ejemplar, aunque también tenía un “lado oscuro”. “Tuvieron un problema antes. Hace un par de meses, vino la policía”, señaló el residente.

