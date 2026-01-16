Excarcelan a un grupo extranjeros detenidos por motivos políticos: autoridades europeas confirman su liberación

Suscríbete a nuestros canales

Un grupo de ciudadanos extranjeros, quienes permanecían encarcelados en Venezuela por motivos políticos, fue liberado este viernes, en el marco de las excarcelaciones anunciadas por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Entre los presos extranjeros que quedaron en libertad se encuentran tres ciudadanos alemanes. La liberación fue confirmada por el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, por medio de su cuenta en X.

Las identidades de los tres excarcelados, quienes habían sido acusados por cargos de terrorismo y conspiración, no fueron reveladas por la autoridad alemana. El ministro federal tampoco reveló información sobre sus condiciones de salud.

“Me alivia que tres ciudadanos alemanes fueron liberados anoche de su detención en Venezuela. Este es un paso en la dirección correcta y un gesto hacia unas relaciones más constructivas”, publicó en su mensaje Wadephul.

El ministro alemán calificó estas acciones como un avance en las relaciones bilaterales.

Autoridades europeas confirman liberación de los ciudadanos extranjeros

Por otro lado, el ministro de Relaciones Exteriores de la República Checa, Petr Macinka, informó que este viernes también se realizó la liberación de un ciudadano checo, quien estuvo preso en Venezuela desde el año 2024.

El ciudadano responde al nombre de Jan Darmovzal, quien fue detenido a principios de septiembre de 2024 en San Fernando de Atabapo, estado Amazonas. Las autoridades nacionales lo acusaron por su presunta participación en una conspiración para asesinar a Nicolás Maduro.

En ese entonces, las autoridades checas refutaron las acusaciones y calificaron la detención de ilegal.

Darmovzal fue excarcelado en horas de la noche, junto con ciudadanos de Irlanda, Rumania, Albania, Ucrania y los Países Bajos, de acuerdo con la confirmación del ministro checo.

Más de 400 excarcelaciones

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, afirmó que un ciudadano húngaro quien había sido detenido en Venezuela cuando formaba parte de la tripulación internacional de un barco de investigación, fue excarcelado.

Szijjártó aseguró que la liberación se logró con la cooperación de la Cancillería de Venezuela y con apoyo consular, con gestiones diplomáticas coordinadas y la participación de consulados europeos en Caracas.

En medio del proceso de excarcelación de presos políticos en Venezuela, las autoridades nacionales afirmaron que, hasta el momento, han sido liberadas más de 400 personas.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube