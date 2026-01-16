"El silencio termina": conmovedor mensaje de Shirley Varnagy tras la excarcelación de un familiar

Suscríbete a nuestros canales

La periodista venezolana Shirley Varnagy compartió a través de sus redes sociales un emotivo mensaje tras la liberación de su tío, Daniel Varnagy.

En su publicación, la comunicadora expresó su profundo agradecimiento y alivio, destacando que el silencio que invadía su hogar terminó y que, finalmente, la familia vuelve a estar completa.

¿Qué dijo Shirley?

Este reencuentro se produce en un contexto de gran sensibilidad para la familia Varnagy.

La periodista utilizó sus plataformas digitales para dedicar una oración de agradecimiento conocida como "HaGomel", la cual se recita tradicionalmente tras superar una situación de peligro o al recuperar la libertad.

El perfil de Daniel Varnagy

Daniel Varnagy es un destacado académico venezolano, reconocido por su labor como doctor en Ciencias Políticas y profesor titular de la Universidad Simón Bolívar (USB).

A lo largo de su carrera, se desempeñó como jefe del Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas, además de ser un consultor y analista recurrente en temas de opinión pública y sistemas políticos.

"Una silla que ya no está vacía"

El mensaje de la periodista, acompañado de la frase "hoy una silla en mi familia ya no está vacía", confirmó el fin de la ausencia de su tío.

Daniel Varnagy había estado bajo arresto en el marco de las detenciones ocurridas en Venezuela tras los eventos políticos de 2024. Su excarcelación representa el cierre de un capítulo de incertidumbre para sus allegados.

Foto de: Instagram Daniel Varnagy

Significado de la plegaria HaGomel

Varnagy explicó a sus seguidores que la oración compartida es una bendición de agradecimiento que se dice "cuando alguien regresa".

Con esta publicación, la comunicadora no solo informó sobre la situación familiar, sino que también resaltó la importancia de la fe y la gratitud ante el retorno de su ser querido al núcleo del hogar.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube