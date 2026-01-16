Hector Rodriguez envía este mensaje a los docentes venezolanos

Suscríbete a nuestros canales

Este juves 15 de enero, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, envió un mensaje a todos los maestros y docentes con motivo del Día del Maestro.

A través de sus redes sociales, el ministro Rodríguez difundió su mensaje, donde afirma que "Ser maestros es un compromiso con la humanidad, con la civilización, con la cultura".

Mensaje de Rodrígez a los docentes

De acuerdo con el escrito de Rodríguez dirigido a los maestros y docentes del país, "Ser maestros es un compromiso con la humanidad, con la civilización, con la cultura".

Asimismo, citó al escritor argentino, Julio cortázar, quien dijo lo siguiente:

"Ser maestros es estimular todo lo que en el alma infantil haya de bello, de bueno, de aspiración a la total realización. Doble tarea, pues: la de instruir, educar, y la de dar alas a los anhelos que existen, embrionarios, en toda conciencia naciente. El maestro tiende hasta la inteligencia, hacia el espíritu y finalmente, hacia la esencia moral que reposa en el ser humano. Enseña aquello que es exterior al niño; pero debe cumplir asimismo el hondo viaje hacia el interior de ese espíritu y regresar de él trayendo, para maravilla de los ojos de su educando, la noción de bondad y la noción de belleza: ética y estética, elementos esenciales de la condición humana”.



Tras recitar a Cortázar, el minsitro Rodríguez destacó que "nada de esto es sencillo y que amerita un compromiso gigante".

Agrega el ministro que "Los maestros recorremos una vida de sacrificios y glorias; cada tanto soltamos un poco de lo que somos, nos vamos tantas veces con tantos estudiantes, en sus almas, en sus ideas; y a la misma vez, otras partes de nosotros, se quedan para seguir luchando en el mismo frente".

Sin embargo, resalta que "ese sacrificio no duele, contrario a lo que otros pueden pensar: contenta y llena. Nos define, nos construye y nos reconstruye a diario".

¿Por qué se celebra el 15 de enero?

La elección de esta fecha se remonta al año 1932, durante la dictadura de Juan Vicente Gómez.

En ese momento, un grupo de educadores valientes formó la Sociedad Venezolana de Maestros de Instrucción Primaria para defender sus derechos laborales y mejorar la educación en el país.

Años más tarde, en 1945, se estableció oficialmente esta fecha para conmemorar aquel movimiento de unidad magisterial. Es un recordatorio de que el maestro no solo enseña materias, sino que también es un defensor de la justicia y el progreso.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube