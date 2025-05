Gloria Trevi habla sobre Sergio Andrade: “Nunca fuimos pareja… él mismo me lo dejó claro”

Suscríbete a nuestros canales

Durante una entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube, la cantante puso sobre la mesa uno de los episodios más oscuros y controversiales de su vida: su vínculo con Sergio Andrade. Pero esta vez, lo hizo con una declaración que sorprendió a todos: “Nunca fuimos pareja”.

Así, sin rodeos, Trevi desmintió una de las etiquetas que más han perseguido su imagen durante décadas. “Se me atravesó este señor que yo no lo podría llamar pareja porque me lo dijo así de claro: ‘tú y yo no somos pareja’”, confesó con voz firme. Y añadió con ironía: “Entonces cuando dicen ‘la expareja de Gloria Trevi’… ¿cómo? ¡Si él me lo dejó claro desde el principio!”.

Con el paso del tiempo Trevi ha ido despegándose públicamente de Sergio Andrade, el productor que marcó su ascenso musical pero también su caída y su paso por la cárcel.

Lo que muchos interpretan como una relación de manipulación y control, Trevi ahora lo describe como una situación en la que ni siquiera existía vínculo sentimental real: “Eso fue lo que me manejó toda la vida”, dijo.

Esta confesión ocurre durante el lanzamiento de su nuevo álbum El Vuelo que viene bajo su propio sello discográfico y en plena promoción de su concierto del 27 de junio en la Arena Ciudad de México.

La entrevista también revivió las heridas abiertas del llamado “Clan Andrade”, un tema que aún genera controversia y división de opiniones. Gloria ha enfrentado duras críticas y múltiples demandas, pero también ha sido defendida por muchos que la ven como víctima de un sistema que la utilizó.

Trevi recordó a su primer gran amor: el también cantante Erick Hassel. “Él fue mi primer amor, pero la relación terminó cuando ese señor se interpuso”, dijo refiriéndose claramente a Andrade.

Actualmente Gloria Trevi tiene 21 años casada con Armando Gómez, con quien ha formado una familia y reconstruido su vida después del infierno que vivió tras pasar casi cinco años en prisión al ser acusada junto a Andrade por delitos relacionados con corrupción de menores y abuso según el medio El Financiero Bloomberg.

