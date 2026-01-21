De los escenarios a los videojuegos: Bruno Mars sorprende con un concierto virtual en esta reconocida plataforma

Suscríbete a nuestros canales

Bruno Mars ha redefinido el concepto de "sold out". Este sábado 17 de enero, el artista no se presentó en un estadio físico, sino en el universo virtual de Roblox, específicamente dentro del popular juego Steal a Brainrot. En un concierto de una sola función y con una duración limitada, más de 12.7 millones de jugadores conectaron sus avatares para ver la presentación, marcando uno de los eventos musicales digitales más masivos del momento.

El escenario digital del momento

Mars no eligió cualquier espacio virtual. Steal a Brainrot es el juego de moda dentro de Roblox, lanzado en mayo de 2025 y capaz de congregar a 24 millones de usuarios concurrentes en un solo día. La plataforma, que ya ha sido escenario para artistas como Lil Nas X y Twenty One Pilots, se consolida como el nuevo evento para estrenos musicales dirigidos a una audiencia joven y global.

El concierto, anunciado con solo un día de anticipación a través de los canales oficiales de Roblox, comenzó puntual a las 12:00 PM PT / 3:00 PM ET. Para los asistentes, no fue solo un espectáculo pasivo: tuvieron la oportunidad de obtener un objeto de colección exclusivo e intransferible, el "Bruno Mars Brainrot", que ya no puede conseguirse tras el cierre del evento.

Un adelanto de "The Romantic" en el metaverso

La presentación sirvió como plataforma de lanzamiento estratégica para el esperado regreso discográfico de Mars. El artista interpretó "I Just Might", el sencillo recién estrenado de su próximo álbum "The Romantic", que verá la luz oficialmente el próximo 27 de febrero de 2026 y marca su primer trabajo completamente solista en diez años. Además, complació a los fans con un clásico: "Locked Out of Heaven", éxito que lo catapultó a la fama mundial.

Un éxito que abre preguntas sobre el futuro

El récord de audiencia establecido por Mars demuestra el poder y el alcance de los conciertos dentro de metaversos populares. Sin embargo, el evento se realiza en una plataforma que no ha estado exenta de polémicas, incluyendo demandas por protección infantil y acusaciones de no hacer lo suficiente para evitar la explotación de menores, según investigaciones periodísticas citadas en el anuncio del event .

Con el rotundo éxito de esta primera incursión, la industria se pregunta si Bruno Mars repetirá la experiencia, quizás durante eventos anuales de Roblox como los Innovation Awards, conocidos por presentar artistas en vivo. Por ahora, más de 12 millones de testigos virtuales pueden afirmar que presenciaron un pedazo de historia musical digital.

