Kevin Federline hace importante revelación sobre Britney Spears: inesperado secreto que sacó a la luz el exesposo de la cantante

El exbailarín Kevin Federline se posiciona en el centro de la atención mediática con el lanzamiento de su libro de memorias, You Thought You Knew, donde profundiza en su turbulento matrimonio con la estrella pop Britney Spears.

Una de las revelaciones que más ha impactado al público no se centra en su relación con la famosa, sino en la sombra de un romance pasado: la conexión ineludible de la princesa del pop con el también cantante Justin Timberlake en el momento más crucial de su vida.

Según el recuento de Federline, la noche previa a su boda con Britney Spears en septiembre de 2004 se vio marcada por un episodio de profunda tensión emocional. En este sentido, relata que sorprendió a su entonces prometida en una conversación telefónica inusual.

Al preguntarle sobre la identidad de su interlocutor, la cantante supuestamente le reveló que hablaba con su ex pareja de juventud, Justin Timberlake.

Federline describió su reacción como una mezcla de confusión y preocupación, llegando incluso a ofrecerle a Britney la opción de cancelar la boda si sentía dudas:

"Yo le pregunté, '¿Qué pasa?'. Pensé que estaba hablando con su mamá o algo así. Luego me dijo que estaba hablando con Justin. De inmediato le dije: 'No tenemos que hacer esto'. No me importaba si nos casábamos o no", relató Federline sobre aquel momento decisivo.

Según la versión del exbailarín, la cantante afirmó que la llamada no buscaba reavivar el romance, sino obtener un cierre emocional definitivo. Ella explicó que necesitaba "asegurarse de que todo estuviera terminado" y dar su "último mensaje" a Timberlake, dos años después de su mediática ruptura.

Federline admitió que, aunque el momento fue un shock y le generó incredulidad (pensando: "En la noche antes de nuestra boda, ¿esto es lo que decides hacer?"), decidió creer en Britney, a quien amaba profundamente, y seguir adelante con la ceremonia.

La pareja se casó y tuvo dos hijos, Sean Preston y Jayden James, antes de divorciarse en 2007. Esta anécdota, que se publica ahora en las memorias de Federline, subraya la profunda huella emocional que la relación con Timberlake dejó en Britney Spears.

