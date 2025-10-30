Carmen Alicia Lara pide apoyo para su tratamiento contra el cáncer: Cada gesto cuenta

Suscríbete a nuestros canales

La actriz venezolana Carmen Alicia Lara utilizó sus redes sociales para compartir un emotivo mensaje donde detalla su situación de salud actual y solicita apoyo para costear su tratamiento. En un reel publicado recientemente, la artista de 47 años explicó: "Hace unos días recibimos la noticia que el cáncer había vuelto, ahora con metástasis de ganglios, de huesos, de órganos, de músculos, o sea está en estadio 4".

Lara enfrenta esta nueva batalla médica mientras también lidia con un diagnóstico de esclerosis múltiple recibido a comienzos de 2025. La actriz hizo un llamado a la solidaridad: "En esta oportunidad, una vez más, les pedimos ayuda en sus oraciones, en su amor y en sus donaciones".

Una Lucha de Casi Una Década

La historia médica de Carmen Alicia Lara se remonta a 2016, cuando recibió su primer diagnóstico de cáncer de mama con compromiso en los ganglios linfáticos. En ese momento, la actriz se sometió a un tratamiento integral que incluyó radioterapia, quimioterapia, terapia hormonal y cirugía, logrando superar la enfermedad gracias al apoyo familiar y de sus seguidores.

En la descripción de su publicación, Lara añadió más contexto: "Los médicos dicen que es tratable, pero no curable... sin embargo, yo sé que Dios tiene la última y única palabra".

El Contexto Familiar y Personal

Carmen Alicia Lara enfatizó en su mensaje el papel fundamental de su familia como sustento emocional. Se presenta como "mamá de un joven maravilloso de 16 y esposa de un hombre increíble", roles que parecen motivar su determinación para enfrentar este nuevo desafío de salud.

La actriz describió a su familia como un pilar fundamental en su proceso, destacando cómo juntos han enfrentado tanto el cáncer como el diagnóstico reciente de esclerosis múltiple. Su condición como madre de un adolescente añade urgencia a su deseo de continuar su tratamiento y mantenerse estable para su familia.

La Necesidad de Apoyo Económico

Uno de los aspectos más críticos que reveló Lara es la carga financiera que representa su tratamiento. En la descripción de su publicación, explicó: "Los tratamientos implican muchos gastos, estudios y terapias no cubiertos por el seguro", situación que la ha llevado a recurrir al apoyo colectivo mediante donaciones.

La actriz ha habilitado un enlace en su perfil para quienes deseen colaborar económicamente, enfatizando que "cada gesto cuenta, y cada muestra de amor nos sostiene".

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube