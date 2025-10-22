Carmen Alicia revela nuevos detalles sobre su complejo estado de salud: Estoy en manos de Dios

Suscríbete a nuestros canales

La actriz venezolana Carmen Alicia, a través de su cuenta de Instagram, compartió los resultados de las biopsias realizadas recientemente, confirmando que su cáncer ha desarrollado metástasis. La artista reveló que inicialmente le habían programado una biopsia en la pelvis y la ingle, pero finalmente los médicos realizaron el procedimiento "como por el ombligo en el abdomen", tomando múltiples muestras para análisis.

Al día siguiente, los especialistas realizaron una segunda biopsia en el "músculo pectoral porque también hay lesiones ahí", según explicó la actriz. En su emotivo relato, Carmen Alicia admitió que aunque los estudios previos arrojaban "más de un 90%" de probabilidades de metástasis, siempre guardaba esperanza de que no fuera así, esperanza que se disipó con los resultados definitivos.

El Camino Hacia el Tratamiento

Este viernes marca un punto crucial en su batalla contra la enfermedad, cuando la actriz se someterá a una "cirugía sencilla" para colocarle el "puerto para poder recibir la quimioterapia". Carmen Alicia se encuentra actualmente en fase de preparación preoperatoria, explicando que aunque se trata de un procedimiento menor, requiere cuidados especiales previos para garantizar su éxito.

La actriz manifestó una actitud notablemente positiva frente al desafío, afirmando: "Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos y Dios hace su parte, nosotros hacemos la nuestra y los médicos hacen la suya". Esta filosofía de trabajo en equipo entre su fe, su compromiso personal y el expertise médico define su enfoque frente al tratamiento que se avecina.

Una Lucha que Renace

El anuncio actual representa el último capítulo en una batalla contra el cáncer que Carmen Alicia ha enfrentado con pública valentía durante años. La actriz, conocida por su extensa trayectoria en telenovelas venezolanas como "Kassandra" y "Carita Pintada", fue diagnosticada inicialmente con cáncer de mama, un proceso del que había compartido abiertamente con sus seguidores.

Su recurrencia metastásica se produce después de periodos de aparente remisión, donde la actriz había mostrado optimismo sobre su recuperación. La confirmación de que la enfermedad se ha propagado a "huesos, músculos, vaso, ganglios, mama" representa un giro significativo en su pronóstico, requiriendo un abordaje terapéutico más agresivo e integral.

Trayectoria Artística y Legado

Su carrera abarca décadas de trabajo continuo, incluyendo participaciones en telenovelas como "La Zulianita", "La Dama de Rosa" y "Abigail", consolidándose como una de las caras más reconocibles de la televisión venezolana de los 80 y 90.

Más recientemente, la actriz había participado en producciones internacionales y mantenido una presencia activa en redes sociales, donde comparte tanto aspectos de su vida profesional como personal, incluyendo su lucha contra el cáncer con una transparencia que ha generado olas de solidaridad entre colegas y admiradores.

Un Mensaje de Amor Para Sus Seguidores

Al concluir su emotivo mensaje, Carmen Alicia dirigió unas palabras de cariño a quienes la siguen: "Y nada es para eso darle muchos besos", demostrando que incluso en medio de la adversidad, su conexión con el público permanece intacta.

