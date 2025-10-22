Cardi B protagoniza un momento viral en pleno show: muestra su admiración por ícono de la música mexicana y así reacciona el público

Suscríbete a nuestros canales

Un inesperado momento se hizo viral en redes sociales, cuando la superestrella del rap, Cardi B, fue vista disfrutar y cantar con fervor en el concierto de la legendaria cantante mexicana Ana Gabriel.

La rapera, conocida por sus éxitos en inglés y por su influencia en el reguetón latino, demostró ser una gran admiradora de la música romántica en español.

El pasado fin de semana, Cardi B asistió a la presentación de Ana Gabriel, parte de su gira 'Claro de Luna', en el UBS Arena de Belmont, Nueva York.

A través de sus historias de Instagram, Belcalis Marlenis Almánzar, nombre real de la rapera, compartió varios videos que rápidamente se hicieron virales. En ellos, se le ve coreando con gran sentimiento clásicos como "¿Quién como tú?", "La Farsante", "Ay Amor" y "No te hago falta".

Ante esto, los usuarios elogiaron su entusiasmo genuino y su profundo respeto por el legado musical de la mexicana. Para reforzar su admiración, la intérprete de "Bodak Yellow" acompañó los clips con frases contundentes como "Viva México" e "I love Mexican music", disipando cualquier duda sobre su conexión con la cultura latina.

Aunque su presencia en un concierto de música popular mexicana pueda sorprender a algunos, la conexión de Cardi B con la música en español es profunda. Recordemos que la artista es hija de padre dominicano y madre trinitense, por lo que creció con una fuerte influencia de la cultura hispana.

De hecho, en una entrevista concedida a Vogue Latinoamérica en 2023, la rapera había confesado su gusto por las "voces poderosas" en español: "La música mexicana ha sido una parte importante de mi vida. Amo a Ana Gabriel, a Luis Miguel, a Rocío Dúrcal... Son artistas que amo y me encantan", comentó en aquel momento.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube