Nelly Furtado anuncia su retiro de los escenarios: este es el triste motivo

La cantante Nelly Furtado informó mediante un comunicado en sus redes sociales que tomará distancia de los escenarios. La artista, de 46 años, explicó que esta decisión llega después de completar su gira de festivales de verano 'Better Than Ever', que culminó en el Manchester Pride.

En su mensaje, Furtado señaló: "He decidido alejarme de la actuación por ahora y dedicarme a otras actividades creativas y personales que considero más adecuadas para esta nueva etapa de mi vida". Aunque no mencionó explícitamente los comentarios sobre su peso como motivo directo, la decisión coincide con un periodo donde ha abordado públicamente el tema de la presión estética en la industria musical.

Los comentarios en redes

En meses recientes, Furtado había sido objeto de comentarios en plataformas digitales que cuestionaban cambios en su apariencia física. Búsquedas populares en Google incluían frases como "¿Cuándo subió de peso Nelly Furtado?" y "¿Cuándo ganó tanto peso Nelly Furtado?", reflejando el interés de algunos usuarios en este aspecto de su vida.

La artista había abordado indirectamente esta situación en sus publicaciones de fin de año, donde escribió: "Que tengan un 2025 sin prejuicios corporales, pero sobre todo, amen con todo su corazón". En otra publicación de Instagram, añadió: "Este año tomé conciencia de la presión estética de mi trabajo de una forma completamente nueva, al mismo tiempo que experimenté nuevos niveles de amor propio".

Declaraciones visuales contra la crítica corporal

Durante su presentación en el Manchester Pride, Furtado utilizó su vestuario como posible declaración sobre este tema. La cantante usó una camiseta de talla grande con un diseño que creaba una ilusión óptica de una figura con forma de reloj de arena, con las palabras "Better than ever" (Mejor que nunca) en la parte posterior.

Su estilista, Phil Gomez, compartió en Instagram después del evento que Furtado "acalla a los que critican cuerpos" con esa elección de vestuario, aunque la artista no confirmó directamente que esta fuera su intención.

Trayectoria y legado musical

El anuncio de Furtado coincide con el aniversario 25 de su primer álbum '¡Whoa, Nelly!', que incluía éxitos como "I'm Like a Bird" y "Turn Off the Light" . La artista expresó su satisfacción porque su música haya "llegado a una nueva generación de fans" en los últimos tiempos.

Furtado aclaró que "siempre me identificaré como compositora" y que continúa amando crear música, aunque se aleje de las presentaciones en vivo. La cantante cuenta con seis álbumes de estudio en su carrera, que comenzó en el año 2000.

Su visión de la imagen corporal

Esta no es la primera vez que Furtado habla sobre estándares de belleza en la industria. En una entrevista del año pasado con la revista People, la artista reveló que "tenían la costumbre de aclarar mi piel en las fotos y reducir mis caderas constantemente; siempre me recortaban en los editoriales".

Estas declaraciones previas contextualizan sus recientes mensajes sobre la "presión estética" que experimenta en su trabajo, un tema que ha estado presente en diferentes etapas de su trayectoria profesional.

Furtado concluyó su comunicado agradeciendo a su equipo y seguidores, y deseando a las nuevas generaciones de artistas "muchos años de fructíferas y apasionadas actuaciones", mientras ella emprende otros proyectos creativos fuera de los escenarios.

