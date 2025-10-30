El beso que casi le cuesta la vida a Juan Gabriel: así fue la tormentosa presentación del artista para el Cártel de Cali

Suscríbete a nuestros canales

Nuevos testimonios revelan el peligroso episodio que vivió Juan Gabriel durante los años 80 cuando fue contratado para cantar en una fiesta privada del Cártel de Cali sin saber la verdadera identidad de sus anfitriones. Según el relato de Fernando Rodríguez Mondragón, hijo de Gilberto Rodríguez Orejuela ("El Ajedrecista"), todo transcurría con normalidad hasta que José "Chepe" Santacruz le sugirió al cantante hacerle una "broma" al líder narco.

Al finalizar su presentación, Juan Gabriel se acercó a Rodríguez Orejuela, le puso una mano en el hombro y le dio un beso en la mejilla, un gesto habitual del artista en sus conciertos que esta vez desató la furia inmediata del capo. La tensión en el salón escaló rápidamente, requiriendo la intervención de otros narcos para calmar la situación y evitar que terminara en tragedia.

20 minutos para salvar su vida

La reacción de Rodríguez Orejuela fue tan violenta que "en 20 minutos él ya estaba viajando de regreso", según escribió el hijo del narcotraficante en su libro "El hijo del ajedrecista". Juan Gabriel fue llevado directamente al aeropuerto para abandonar Colombia esa misma noche, en lo que constituyó una evacuación de emergencia.

Afortunadamente, el capo no mantuvo resentimiento hacia el cantante mexicano, comprendiendo que el beso no fue un acto premeditado ni dirigido personalmente contra él, especialmente considerando que el artista desconocía completamente con quién estaba tratando. El incidente se resolvió sin consecuencias mayores gracias a la rápida intervención del entorno del narcotraficante.

Los números de una noche peligrosa

La investigación revela las astronómicas sumas que manejaba el Cártel de Cali para contratar artistas internacionales: Juan Gabriel recibió 500,000 dólares por su actuación, equivalente a aproximadamente 461 millones de pesos mexicanos de la época (unos 5 millones de pesos actuales). En comparación, el elenco de "El Chavo del 8" recibió 220,000 dólares por actuar en la primera comunión de la hija de "Chepe" Santacruz en 1986.

La logística para llevar celebridades mexicanas a estos eventos estaba a cargo de intermediarios como Larry Landa, quien representaba a varios cantantes en Colombia.

El mecanismo de contratación

Los artistas mexicanos participaban en estas celebraciones narcos a través de un sistema diseñado específicamente para mantenerlos en la ignorancia sobre la verdadera identidad de sus anfitriones. María Antonieta de las Nieves ("La Chilindrina") explicó este mecanismo: "Nos contrataron por medio de terceros, y la contratación la hizo nuestro representante", enfatizando que el elenco no supo quién estaba detrás del evento hasta años después.

En el caso de Juan Gabriel, fue Horacio Gómez Bolaños (hermano de Roberto Gómez Bolaños) quien fungió como representante del grupo de "El Chavo del 8" para la negociación con el cártel. Este sistema de contratación a través de intermediarios permitía a los narcos acceder a talento internacional mientras protegían su anonimato.

Renacimiento del interés

Estas revelaciones resurgen en paralelo al lanzamiento del documental "Juan Gabriel: Debo, Puedo y Quiero" que llegará a Netflix el 30 de octubre con cuatro capítulos que profundizan en la vida y legado del "Divo de Juárez" a través de material inédito, testimonios y archivos.

La Ciudad de México también prepara un homenaje masivo con la proyección de su icónico concierto en Bellas Artes, demostrando la vigencia inquebrantable del ídolo popular a casi diez años de su fallecimiento. Estos eventos reavivan el interés por las historias menos conocidas que rodearon la extraordinaria carrera del artista.

El episodio con el Cártel de Cali se suma a otras anécdotas similares que involucran a Pablo Escobar, aunque este caso particular cuenta con la documentación directa del hijo de Rodríguez Orejuela, dándole mayor veracidad histórica a un relato que ilustra los riesgos que enfrentaban los artistas al navegar el ambiguo mundo del espectáculo en la era dorada del narcotráfico.

