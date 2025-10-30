Ni la polémica con Nodal detuvo a Cazzu: así vivió su gira mexicana junto a su pequeña Inti

Suscríbete a nuestros canales

Cazzu demostró una vez más que su brillo es propio y que ningún escándalo puede opacarlo. La artista argentina culminó con éxito su Latinaje Tour en México, donde ofreció seis conciertos con entradas agotadas.

Durante toda la gira, la intérprete de Nena Trampa viajó acompañada de su hija Inti, quien a sus dos años se ha convertido en su compañera inseparable y el corazón de cada travesía. Madre e hija recorrieron juntas ciudades como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla y Mérida, conquistando tanto los escenarios como las redes sociales.

Julieta Cazzuchelli (nombre real de la cantante) compartió con sus seguidores un emotivo resumen de su paso por México: una serie de imágenes donde se la ve disfrutando junto a su pequeña, entre viajes, risas y ternura.

Del escenario al mar: días de calma en Mérida

Entre tanto ajetreo, la cantante también se permitió un descanso en Mérida, Yucatán, donde ofreció su última presentación el 22 de octubre. Aprovechando el clima y las playas, Cazzu disfrutó de momentos de paz junto a su hija.

Las fotos hablan por sí solas: la artista luciendo un bikini con estampado, mientras Inti juega en la arena con un bañador negro y una gorrita verde. En otra imagen, la niña está en una piscina con un flotador.

Detalles que derriten el corazón

Uno de los momentos más comentados fue el recibimiento que el staff de los hoteles ofreció a la pequeña Inti. En uno de ellos, la esperaron con un cartel de bienvenida y un osito de peluche, un gesto que conmovió profundamente a Cazzu. “No hay palabras para agradecer tanto cariño”, escribió la artista, dejando ver cuánto la emocionó el amor del público mexicano hacia su hija.

Un cierre lleno de gratitud y empoderamiento

Para despedirse de México, Cazzu publicó un mensaje que reflejó la emoción de esta etapa:

“LATINAJE en vivo en México 🇲🇽❤️ Gracias infinitas una y mil veces. Espero volver a vernos pronto 🥹”.

Lejos de los titulares polémicos y las especulaciones sobre su expareja, la cantante argentina eligió cerrar su gira con gratitud, música y amor familiar. Su paso por México fue mucho más que una serie de conciertos.

