En imágenes: Lina Luaces pisa Tailandia con estilo rumbo al Miss Universo 2025 y deslumbra con su look

La mañana de este jueves 30 de agosto, Lina Luaces, Miss Universe Cuba 2025, arribó a Tailandia con un estilo impecable que no pasó desapercibido. Desde el aeropuerto, compartió en sus redes sociales fotos y videos mostrando su outfit: un vestido negro de encaje con abertura lateral, sandalias de tacón que destacaban su figura y un elegante peinado recogido que remató un look de impacto.

Acompañando todo esto, Lina sostuvo con orgullo la bandera cubana, símbolo de su compromiso y de la representación de su país en el concurso internacional.

Conexión en pleno vuelo

Antes de aterrizar, la reina cubana aprovechó el vuelo para hacer un en vivo en Instagram, interactuando con sus seguidores y compartiendo sus emociones a pocas horas de comenzar esta nueva etapa. Durante la transmisión, Lina respondió preguntas, como las de su color de cabello que le han estado preguntando frecuentemente y además mostró su entusiasmo y agradeció el apoyo que ha recibido desde su coronación. “Estoy emocionada y muy feliz, lista para dejar el nombre de Cuba en alto”, comentó frente a la cámara.

Momentos que reflejan glamour y profesionalismo

En las imágenes compartidas se aprecia a Lina posando junto a su equipaje y sonriendo a los fotógrafos. Su look combinó elegancia, sofisticación y personalidad, dejando claro que cada detalle de su preparación fue cuidadosamente pensado para causar impacto desde su llegada.

Más allá del vestido y los tacones, la bandera cubana se convirtió en el complemento que resaltó la importancia de su representación y su orgullo nacional.

Rumbo al certamen

Con su llegada a Tailandia, Lina Luaces inicia oficialmente su preparación para el Miss Universo 2025, que incluirá sesiones fotográficas, entrevistas, ensayos y presentaciones oficiales. La joven modelo está decidida a dejar huella, no solo por su belleza, sino también por su actitud, profesionalismo y la conexión con su público.

