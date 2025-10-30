Chepa Candela: El drama tras "Venezuela es Mujer" le pasa factura a Elisa Rego

Suscríbete a nuestros canales

…¡¡Jelouu darlings!!... Y esta laboriosa cronista, aquí está lista, ¡como siempre!, para entrarle de lleno a este bien condimentado “parling” que todos los días, desde casi 50 “primaveras” (Diiiooosss mido… ¡Cómo pasa el “time”!… y yo como “la matica, veranos con ella y ella verdecita”) los pone al tanto de todo lo que pasa, sucede y acontece en este mundillo farandulero, donde el que menos puja, ¡puja un manatí!...

Canal I

Yyy entrando en materia, les bato que el ambiente que se respira en CANAL I sigue “más tenso que cuerda de violín”, pues aunque están tratando que ese barco no se hunda, continúan las renuncias y despidos, ya que la idea es reducir la nómina a su más mínima expresión, por lo que están saliendo del personal ocioso, mientras otros han dejado el pelero por voluntad propia, viendo que la situación pareciera no tener remedio, pese a que, les repito, la junta interventora que desde hace meses le viene metiendo mano a dicha televisora, continúa haciendo su trabajo “sanitario” para lograr la recuperación en todos los aspectos…y así comenzar con una restructuración total en todas las áreas…¡Síii, señores!...Una de mis acuciosas fuentes que sigilosa deambula por los pasillos de la televisora de Boleíta, me contó que hace poco renunció el periodista Jorge Urbina, que se desempeñaba como ancla de la emisión matutina de Noticias Canal I, también se fue Yenifer Muñoz, productora general…y otras renuncias de distintos departamentos…”Y vendrán más renuncias”, soltó mi fuente, quien me confirmo que las cabezas seguirán rodando…¡Ayyy, Maracay!...

Zona I

Por cierto que también me contaron que las relaciones entre los conductores de ZONA I ¡Tampoco han mejorado!...Pues la tirria que se tienen Diego Kapeky y Ronald Sanoja es tan fuerte, que traspasa la pantalla…con decirles que el elenco de dicho espacio farandulero tendrá que viajar al estado Lara para grabar la cuña navideña…y la productora de la misma tuvo que pedir boletos distantes para que estos dos fablistanes no chocaran en el momento en que se encaramen en el avión que los llevará a Barquisimeto…y ni hablar del hotel donde se hospedarán, ya que a uno lo mandarán para el cuarto piso, y al otro para el sótano…y todo para evitar que se tropiecen en los pasillos…y terminen jalándose las greñas porque, vuelvo y repitió, la guerra entre ambos dos no se ha acabado…y donde se ven los pies ¡se quieren ver las cabezas!...¿Cual será el real motivo del odio que se tienen?...¡Ujum!…No creo que sea por mera rivalidad profesional…

Elisa Rego

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les bato que ELISA REGO está sufriendo las consecuencias del final de la gira "Venezuela es mujer", donde cantaba con Karina, creadora de la idea, kiara, Liz y Scarlet Linares, y con la cual se metieron su buen “biyuyo”, pues tenían la agenda full…pero, como se sabe, el proyecto fue cancelado, pues Karina no podía con la agenda…y para no incumplir con alguna presentación “botó tierrita”…¿Consecuencias?...Elisa Rego quedó “como pajarito en grama”…y para sobrevivir tuvo que inventarse una…y ahora anda ofreciendo sus clases, allá en los predios mayamero, donde está residenciada…mientras que Liz sigue con sus shows…y Scarlet Linares no deja de matar sus tigres en todo el país…El caso es que la Elisa Rego fue la más perjudicada con la decisión de su colega, porque allá, en “La Ciudad del sol”, no vayan a creer que la cosa es color de rosa…¡No vayan a creer!...

