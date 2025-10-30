Latin American Fashion Summit destacará los lideres más influyentes de la industria de la moda en Miami

Suscríbete a nuestros canales

Por: Alejandro Gutiérrez Trémola

Latin American Fashion Summit (LAFS), la plataforma global fundada por mujeres y reconocida como una fuerza impulsora para la moda y el diseño latinoamericano regresa a Miami este noviembre con su edición más dinámica hasta la fecha. Fundado en 2018 por Estefanía Lacayo y Samantha Tams, LAFS se llevará a cabo del 2 al 4 de noviembre en distintos espacios del Miami Design District, teniendo como sede principal The Moore Building. La programación 2025 reunirá a los principales líderes de la industria, incluyendo retailers como Net-A-Porter, Moda Operandi, Shopbop, Revolve, The Webster, Kirna Zabete, Saks Global, entre otros, para abordar los temas que están definiendo el futuro de la moda: el comercio transfronterizo, la inteligencia artificial, la sostenibilidad y el storytelling de marca. Además, ofrecerá a los talentos latinoamericanos un acceso directo a nuevos mercados, alianzas estratégicas y oportunidades con inversionistas.

Durante los tres días del evento, los paneles, conversaciones y sesiones de networking abordarán los temas más relevantes de la industria. Entre las charlas y talleres destacados se encuentran “Monetize Your Influence” presentado por ShopMy junto a Tiffany Lopinsky, cofundadora y presidenta de la plataforma, “Building The Dream Brand” con April Henning, presidenta de Moda Operandi, y Jonathan Simkhai, fundador de SIMKHAI; además de un panel especial con Craig Robins, CEO de Dacra – Miami Design District, entre otros.

Disney también liderará un panel especial durante el Summit, reafirmando su compromiso con la creatividad y la innovación en las industrias de la moda y el entretenimiento. Además, organizará un encuentro con estudiantes para destacar posibles trayectorias profesionales e inspirar a la próxima generación de talentos, así como una exhibición temporal con formato de museo que sumergirá a los asistentes en el legado de storytelling e impacto cultural de la marca.

Más allá de su evento anual, LAFS se ha transformado en un ecosistema activo durante todo el año que impulsa el crecimiento de diseñadores y emprendedores. A través de su competencia Pitch to LAFS, programas de mentoría, activaciones comerciales y contenido editorial, la plataforma continúa generando oportunidades significativas para la comunidad que representa. El pódcast de LAFS amplía aún más esta misión, destacando las historias inspiradoras de diseñadores, emprendedores, líderes y voces culturales de todo el mundo.

Para más información y registro de asistencia visita, www.lafs.com.

