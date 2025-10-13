De la tarima al set: reconocida cantante se une al elenco de “El Diablo Viste a la Moda 2”

Suscríbete a nuestros canales

La superestrella Lady Gaga se ha unido al elenco de 'El diablo viste a la moda 2', la secuela de la exitosa comedia dramática de 2006. La noticia se confirmó después de que fueran publicadas fotografías de la artista en el set de filmación en Milán, Italia, donde la producción se encuentra actualmente trabajando.

Gaga viajó a la capital de la moda italiana inmediatamente después de finalizar cuatro conciertos consecutivos y agotados en el O2 Arena de Londres, como parte de su gira mundial "The Mayhem Ball Tour". De acuerdo con reportes, su participación fue un proceso exprés: se le vio en el set el 9 de octubre y se rumorea que su filmación estaba programada para durar solo 24 horas, tras las cuales debía volar a Estocolmo para reanudar su gira el 12 de octubre.

El misterioso rol de la artista

Aunque la presencia de Gaga en la película es un hecho, los detalles específicos sobre su personaje se mantienen rigurosamente en secreto. Los representantes del estudio y de la artista han declinado hacer comentarios oficiales, alimentando la especulación.

Algunas publicaciones sugieren que Gaga podría aparecer interpretándose a sí misma, posiblemente en una escena que involucra a modelos y que tendría lugar en un evento del mundo de la moda, como una gala o un desfile. Sin embargo, esto no ha sido confirmado oficialmente, y su rol exacto, ya sea un cameo o un personaje con nombre, sigue siendo uno de los secretos mejor guardados de la producción.

Contexto de la producción y elenco estelar

'El diablo viste a la moda 2' reúne a los actores originales de la primera película. Meryl Streep regresa como la temible editora Miranda Priestly, Anne Hathaway como Andy Sachs, Emily Blunt como Emily Charlton y Stanley Tucci como Nigel.

La filmación comenzó en junio de 2025 y ha incluido locaciones en Nueva York y Milán. La trama de la secuela se desarrollará en torno a los desafíos que Miranda Priestly enfrenta debido a la caída de las revistas impresas y a un nuevo conflicto con su exasistente Emily, quien ahora es una poderosa ejecutiva de un grupo de lujo. Gaga no es la única incorporación de alto perfil; la diseñadora Donatella Versace también fue vista filmando un cameo a principios de octubre.

Una agenda cargada para Gaga

Esta participación en la película se enmarca en un año extremadamente ocupado para Lady Gaga. La artista lanzó su álbum "Mayhem" en marzo, actuó como cabeza de cartel en Coachella 2025 y luego emprendió su extensa gira mundial "The Mayhem Ball", la cual se extenderá hasta abril de 2026.

Su última aparición en la gran pantalla fue en 2024 con 'Joker: Folie à Deux', junto a Joaquin Phoenix. Recientemente, también tuvo una participación especial en la segunda temporada de la serie de Netflix 'Wednesday'. Su decisión de unirse al universo de 'El diablo viste a la moda' entre sus compromisos musicales demuestra su continua pasión por actuar.

Dirigida por David Frankel y con guion de Aline Brosh McKenna -el mismo equipo tras la primera película- 'El diablo viste a la moda 2' tiene su estreno programado para el 1 de mayo de 2026.

