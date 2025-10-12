Cifras ocultas: ¿Cuánto pagaron estos famosos durante su proceso de divorcio?

Suscríbete a nuestros canales

Cuando las parejas de famosos dicen adiós, el drama es inevitable, pero la verdadera controversia se esconde en los acuerdos financieros y las batallas legales. Los divorcios de alto perfil no son solo el fin de una historia de amor; son pleitos millonarios que exponen fortunas y redefinen la vida de la socialité global.

En este sentido, ponerle fin a un matrimonio de alto perfil no solo sacude la vida personal de los famosos, sino que también reorganiza millones de dólares.

Los divorcios millonarios de Hollywood

En Estados Unidos, la división de bienes y la manutención pueden alcanzar sumas estratosféricas, especialmente cuando el matrimonio se establece con figuras que generan miles de millones.

Jeff Bezos y MacKenzie Scott: Aunque no son actores, su separación de 2019 es la más cara de la historia. MacKenzie recibió $38 mil millones de dólares en acciones de Amazon. El acuerdo la convirtió instantáneamente en una de las mujeres más ricas del mundo, mientras Bezos mantuvo el control de la empresa.

Johnny Depp y Amber Heard: Aunque el acuerdo financiero fue menor (Heard recibió $7 millones USD, que donó), su batalla legal se convirtió en un circo mediático global. Las acusaciones de abuso mutuo y los juicios por difamación en Estados Unidos y Reino Unido dañaron la reputación de ambos y reabrieron el debate sobre la violencia doméstica y la justicia.

Angelina Jolie y Brad Pitt: La batalla no se centró solo en lo financiero (aunque fue considerable), sino en la custodia de sus seis hijos. Se presentaron denuncias de violencia doméstica, llevando su separación más allá de un simple acuerdo matrimonial.

El divorcio entre Shakira y Gerard Piqué no tuvo un "costo" directo y único como una compensación económica de uno al otro, ya que la pareja no estaba legalmente casada. El proceso fue una separación y un convenio de custodia de sus hijos, Milan y Sasha.

Sin embargo, el evento ha estado asociado a cifras millonarias que a menudo se confunden con el "costo del divorcio", como por ejemplo el abogado de Shakira, Pau Molins, afirmó que "enamorarse de Piqué" le costó a Shakira unos 120 millones de euros (o más de 100 millones de euros).

Fuera del mundo del cine y la música, también se han escuchado algunos divorcios millonarios como estos:

Michael Jordan y Juanita Vanoy: La leyenda del baloncesto protagonizó uno de los acuerdos de manutención más grandes de la historia en 2006. Jordan pagó $168 millones de dólares a Vanoy, demostrando la vasta riqueza generada por su marca personal.

Tiger Woods y Elin Nordegren: La separación de 2010 fue un escándalo mediático. Tras revelarse las múltiples infidelidades del golfista, Woods tuvo que pagar cerca de $100 millones de dólares a Nordegren, lo que marcó el fin de su matrimonio y de su imagen intachable.

