María Conchita Alonso sorprende con un nuevo giro musical: revela su próximo gran éxito

A sus 70 años y con una trayectoria que supera el medio siglo, la icónica artista cubanovenezolana María Conchita Alonso se lanza a una nueva aventura sonora.

Durante una entrevista con EFE, la cantante conocida por sus baladas y temas románticos, sorprendió al anunciar un álbum totalmente enfocado en ritmos tropicales.

Este audaz giro se cristaliza con el reciente lanzamiento del sencillo “Vamos a bailar guajira”, una vibrante actualización de uno de sus clásicos más queridos, interpretado junto a la septuagenaria agrupación mexicana La Sonora Santanera.

Del sinfónico al sabor tropical

Curiosamente, el destino musical de la artista dio un viraje inesperado. Aunque su idea original era grabar sus grandes éxitos en Europa con una orquesta sinfónica, un encuentro espontáneo en una discoteca en México con La Sonora Santanera cambió el curso de los acontecimientos.

De esta colaboración nació la idea del nuevo álbum, que fusiona el legado de la cubanovenezolana con la experiencia del grupo mexicano. Para María Conchita, esta incursión en géneros como cumbia, salsa y merengue "no es un experimento", sino un camino que está disfrutando sin presiones.

"Hace falta que continúe este tipo de música porque da alegría y la alegría es lo que mata toda enfermedad", dijo.

El auge latino: una llama que nunca se apagó

En un momento en que la música latina, más allá del reguetón, goza de una internacionalización sin precedentes, la veterana cantante opina que este auge, en realidad, "nunca ha muerto".

Lejos de considerarlo una moda pasajera, Alonso sostiene que los ritmos latinos "siempre han estado vigentes" y se han mantenido con vida.

El lanzamiento de su disco se alinea con este panorama vibrante, demostrando su capacidad para adaptarse y participar activamente en la escena actual.

Proyectos futuros y giras que continuarán

Además del lanzamiento discográfico, María Conchita Alonso tiene una agenda repleta de proyectos. Trabaja en un documental biográfico, cuyo contenido mantiene en secreto, y continúa con su espectáculo "íntimo" María Conchita Sin...Vergüenza Tour.

A esto se suma su participación en la gira “Despechadas” en México, junto a otras cantantes de renombre, y la posibilidad de una gira con La Sonora Santanera para promocionar el nuevo material.

Como ella misma confiesa, su motor es el placer: "Estaré hasta que lo siga disfrutando y hasta que tenga los acompañantes que me guíen por ese camino nuevo, porque es un camino nuevo, una aventura nueva".

