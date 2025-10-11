Karol G en su era más poderosa: la Bichota que transformó el 2025 en su propio escenario mundial

Suscríbete a nuestros canales

Karol G no solo domina la música latina, la reinventa. En 2025, su nombre suena en todas partes: desde los rankings de Billboard hasta los espacios más inesperados, como el Vaticano. Este año, la artista antioqueña demostró que su poder trasciende los géneros y las fronteras.

Tropicoqueta conquista las listas y redefine su sonido

El 20 de junio marcó un antes y un después en la carrera de Karol G. Ese día lanzó Tropicoqueta, su quinto álbum de estudio, una propuesta vibrante que mezcla ritmos tropicales con pop urbano, bachata y afrobeat. En menos de una semana, el disco debutó en el puesto número 1 del Billboard Top Latin Albums, convirtiéndose en su cuarto trabajo consecutivo en alcanzar la cima, y logró ingresar en el Top 3 del Billboard 200, algo que muy pocas artistas latinas han conseguido.

Cada canción del álbum refleja una evolución en su sonido y en su narrativa, celebran la libertad, el amor propio y la sensualidad femenina, la “Bichota” da un paso hacia una identidad musical más madura, fusionando lo experimental con lo comercial sin perder su esencia latina.

Encendió la NFL con un show que cruzó fronteras

São Paulo se convirtió en el epicentro del entretenimiento global cuando Karol G tomó el escenario del Arena Corinthians durante el partido entre los Kansas City Chiefs y los Los Angeles Chargers, el pasado 5 de septiembre de 2025. En un evento histórico, la artista paisa ofreció un show de medio tiempo que no solo fue transmitido en vivo por YouTube, sino que además se convirtió en el primer halftime show de la NFL realizado en territorio brasileño.

Una actuación inolvidable: Karol G brilla en el Vaticano

Uno de los momentos más comentados del año fue su inesperada presentación en el Vaticano, donde Karol G interpretó una versión acústica de Amargura ante una audiencia compuesta por líderes religiosos, diplomáticos y representantes culturales. También canto Vivo por ella junto a Andrea Bocelli.

El documental que revela su lado más humano

Karol G estrenó su esperado documental en Netflix, una producción que expone el detrás de cámaras de su vida y su carrera. Bajo una narrativa íntima, la artista permite al público conocer sus luchas personales, la presión mediática y la vulnerabilidad detrás del fenómeno musical.

El documental no solo fue un éxito en audiencia, sino también un ejercicio de transparencia. Mostró a la mujer detrás del ícono, aquella que sigue conectando con sus raíces paisas y que, a pesar de los triunfos, mantiene los pies en la tierra.

“200 Copas”: la música convertida en marca premium

Inspirada en su icónica canción 200 Copas, Karol G sorprendió al mundo con el lanzamiento de su propio tequila, en colaboración con la prestigiosa casa tequilera Casa Dragones. La bebida, presentada oficialmente en París bajo el nombre “200 Copas Cristalino”, refleja su visión de lujo moderno y autenticidad latina. Con un diseño elegante y un sabor cuidadosamente elaborado, la artista da un salto hacia el emprendimiento de alto nivel, posicionando su nombre más allá de la música.

Un año de expansión global y nuevas metas

2025 será recordado como el año en que Karol G rompió sus propios límites. Su dominio musical, su incursión en el mundo empresarial y su impacto cultural la consolidan como una de las figuras más influyentes del planeta.

