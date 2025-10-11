Tatiana Capote lucha por su vida en Miami: reportan grave estado de salud

Suscríbete a nuestros canales

La comunidad artística se encuentran en vilo tras conocerse la grave situación de salud que atraviesa una reconocida actriz cubano-venezolana.

La noticia que estremeció las redes reveló que se trata de la exreina de belleza Tatiana Capote, la cual este sábado 11 de octubre, se encuentra hospitalizada.

El actor Franklin Virgüez, colega y amigo de la artista, dio a compartió con sus seguidores la preocupante información a través de sus redes sociales.

¿Qué sucedió con Tatiana Capote?

La estrella de la televisión, ícono de las telenovelas de los años 80 y 90, se encuentra recluida en una unidad de cuidados intensivos, luchando por su recuperación.

La situación fue confirmada y ampliada por el periodista Diego Kapeky, quien detalló que Capote, de 63 años, está ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Jackson Memorial en Miami, Estados Unidos.

A pesar del susto inicial, la actriz cuenta con el apoyo incondicional de su esposo, José Paniagua. Aunque Capote superó el episodio coronario inicial, su estado aún se reporta como delicado, con complicaciones posteriores que requieren monitoreo constante por parte del equipo médico.

¿Qué más se conoce sobre su estado de salud?

Según la información aportada por Kapeky, si bien el infarto fue superado, la actriz no está completamente fuera de peligro.

Las complicaciones suscitadas tras el evento cardíaco obligaron a los médicos a someterla a un tratamiento de diálisis. Este procedimiento es crucial para ayudar a purificar su sangre y eliminar el exceso de líquidos, ya que, hasta el momento, la actriz no había podido cumplir la función renal de expulsar orina por sus propios medios.

Comunicado de Franklin Virgüez

Franklin Virgüez, quien compartió un mensaje a través de su cuenta de Instagram, manifestando su preocupación y solidaridad: "Mi compañera por años y amiga Tatiana Capote sufrió un infarto y está hospitalizada en el memorial Hospital de Pembroke Pine. La actriz se encuentra en cuidados intensivos".

Virgüez y Capote compartieron protagónicos en importantes producciones venezolanas, incluyendo la popular telenovela "Marisela" de 1983.

De Miss Mundo Venezuela a estrella de telenovelas

Tatiana Capote Abdel, nacida en La Habana, Cuba, es una figura fundamental en la historia de la televisión venezolana.

Hija del actor Julio Capote y hermana de la también actriz Marita Capote, comenzó su carrera desde muy joven en las pantallas. En 1971, a la edad de 10 años, participó en la telenovela Bárbara.

Su belleza la llevó a los concursos, destacando su participación en el Miss Venezuela de 1979, donde representó al estado Barinas y obtuvo el título de Miss Mundo Venezuela, representando al país en Londres ese mismo año.

Su consagración definitiva llegó con roles protagónicos en la década de los 80 y 90, convirtiéndose en un símbolo sexual y dramático. Brilló en producciones inolvidables como Natalia de 8 a 9, Marisela (junto a Franklin Virgüez), Kapricho S.A. y Roberta, forjando una trayectoria de gran impacto en la televisión.

Aunque su presencia en pantalla se hizo más esporádica con el tiempo, Capote tuvo una notable aparición en la telenovela Corazón Valiente en el año 2012. En la actualidad, sus seguidores se unen en una cadena de apoyo y buenos deseos para que la aclamada actriz logre una pronta y completa recuperación.

