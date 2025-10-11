De socias a enemigas: los escándalos que arruinaron la amistad de estas famosas en Hollywood

Suscríbete a nuestros canales

Hollywood y el mundo del espectáculo están llenos de historias de grandes amistades que, por celos, amores, o rivalidad profesional, terminaron en enemistades de alto perfil, en este sentido varias de las parejas más famosas de amigas probaron que el drama no solo existe en la pantalla.

Y es que para nadie es un secreto, que hacer amigos en Hollywood no es nada fácil, tras las peleas, algunos hacen las pases pero siempre mantienen su distancia para no volver a tropezar con la misma piedra.

Famosas que pasaron de grandes amigas a peores enemigas

Selena Gomez y Demi Lovato

La relación de las cantantes y actrices comenzó en la infancia, cuando ambas compartían créditos en Barney y sus amigos. Su amistad se fortaleció en la época de Disney, pero no resistió el paso a la edad adulta y las presiones de la industria.

Ambas estrellas crecieron y tomaron rumbos artísticos y personales muy diferentes, enfrentando sus propias batallas en la salud mental y la vida pública. Por su parte, Demi Lovato explicó públicamente que su amistad se volvió "no recíproca", lo que llevó a un distanciamiento progresivo. Este quiebre marcó un amargo final para una de las amistades juveniles más seguidas de la farándula.

Aunque se desconoce si en algún momento se registró algún tipo de disputa entre ellas, fuentes cercanas han mencionado que la distancia se registró a partir de las enfermedades y problemas que atravesaron cada una durante sus veinte años.

Katy Perry y Taylor Swift (La disputa del staff)

Aunque recientemente se reconciliaron (con Taylor Swift incluso haciendo un cameo en un video musical de Perry), su enemistad fue un drama de alto voltaje que duró años. La disputa estalló públicamente cuando Taylor Swift acusó a Katy Perry de intentar contratar a su equipo de staff y bailarines en un intento de "sabotear" una de sus giras. Swift incluso dedicó la canción "Bad Blood" al conflicto.

Finalmente hicieron las paces en 2018 y Perry incluso envió una rama de olivo (símbolo de paz) a Swift antes del inicio de una gira.

Karla Luna y Karla Panini (El caso "Las Lavanderas")

En el mundo del entretenimiento latinoamericano, el caso de las comediantes mexicanas, conocidas como "Las Lavanderas", se convirtió en uno de los escándalos de traición más sonados. Karla Luna y Karla Panini eran inseparables, no solo como compañeras de show, sino como mejores amigas.

Todo inició cuando el matrimonio de Luna con Américo Garza se rompió cuando ella descubrió que Panini mantenía una relación secreta con Garza, su esposo, mientras Luna luchaba contra el cáncer.

Esta traición, hecha pública por la propia Luna antes de su fallecimiento, dejó un profundo resentimiento y convirtió a Panini en una de las figuras más criticadas en México.

Paris Hilton, Lindsay Lohan y Britney Spears

Las famosa amistad que llegó a ser nombrada como “La Santísima Trinidad”, se disipó tras la presencia de un hombre: Stavros Niarchos.

El susodicho, famoso por ser ex de la socialité, comenzó a salir en citas con la estrella de Chicas Pesadas, generando tensión entre ellas al grado de provocar la inminente ruptura de su amistad.

En 2021, Hilton reconoció que se reconcilió con Lohan luego de darse cuenta de que ya no eran tan jóvenes y que los malos entendidos eran cosa del pasado.

Estas historias demuestran que, detrás de la fachada del glamour, las presiones de la fama y las complejidades personales pueden convertir la amistad más sólida en una rivalidad explosiva.

