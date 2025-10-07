Homenaje al legado de Chespirito: la escena del sketch de Bad Bunny que conmovió a Florinda Meza

Suscríbete a nuestros canales

El sketch, emitido durante el episodio que el puertorriqueño condujo al inicio de la temporada 51 de Saturday Night Live (SNL), mostró a Bad Bunny caracterizado como el entrañable Quico, en una parodia que se hizo rápidamente tendencia global.

A través de sus redes sociales, Florinda Meza expresó su emoción y agradecimiento por el homenaje, reconociendo el valor que tiene que un programa de la talla de Saturday Night Live rinda tributo a la obra de su difunto esposo.

La actriz elogió la producción y, en particular, destacó la actuación de la estrella del reguetón: "Me encanta que le hagan homenaje al legado de Roberto. Me gustaron todos, pero la interpretación de Bad Bunny fue magistral. Hay mucho cariño ahí y se nota."

Además, subrayó que el sketch es una prueba de la trascendencia del programa, recordando que El Chavo del Ocho "fue doblado en muchos idiomas, hasta en japonés y mandarín", y que su magia "continúa viva en el corazón del público latino".

Con un toque de humor y nostalgia, Florinda Meza comentó un momento preciso del sketch en el que Jon Hamm, quien hizo un cameo como el Profesor Jirafales, se acercaba a Doña Florinda (interpretada por la comediante Chloe Fineman).

La actriz hizo referencia al eterno romance platónico que nunca se concretó en la serie original: "Otra cosa que me encantó de este sketch fue ver de nuevo al Profesor Jirafales y estar a punto de presenciar ese ansiado beso ¡Ay! Sólo fue un sueño, porque Bad Bunny lo detuvo a tiempo. Seguimos con esa ilusión por siempre."

La reacción positiva de Florinda Meza, sumada a la del actor original de Quico, Carlos Villagrán, quien también felicitó a Bad Bunny, sella este sketch como un éxito que conecta a la leyenda de la comedia mexicana con la estrella de la música global.

