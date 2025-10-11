Cáncer de mama: las opciones que busca Osmariel Villalobos antes de una operación

Suscríbete a nuestros canales

En un reciente video compartido en sus redes sociales, la exreina de belleza venezolana Osmariel Villalobos, habló sobre el proceso de su cáncer de mama, que aunque fue una detección temprana y no invasiva, el Carcinoma Ductal In Situ (DCIS), abrió un camino de decisiones médicas complejas e inesperadas.

Según lo informado por la misma modelo, ella comentó que aunque inicialmente consideró que una cirugía conservadora sería el procedimiento adecuado, el diagnóstico evolucionó. A pesar de haber detectado la lesión a tiempo, y tratarse de un carcinoma ductal in situ (DCIS) no invasivo, los médicos le recomendaron una mastectomía.

Además, Osmariel Villalobos enfatizó que el origen de la enfermedad sigue siendo un misterio en su caso, ya que sus pruebas genéticas resultaron negativas y no cuenta con antecedentes familiares de cáncer. "No hay una 'razón'. Y aun así, llegó", declaró.

Por ese motivo, la modelo se encuentra en la búsqueda de más opiniones médicas, un proceso que describe como un acto de amor propio para entender su condición y tener la libertad de elegir. La prioridad, según afirma, es su vida y su salud: "A tiempo, todo cambia. A tiempo, hay opciones. A tiempo, hay vida. Y si al final debo someterme a una cirugía, lo haré".

Cabe destacar, que el DCIS es considerado un cáncer en etapa 0, donde las células anormales permanecen dentro de los conductos mamarios sin invadir el tejido circundante. No obstante, en la práctica clínica, la indicación de una mastectomía —la extirpación de toda la mama— puede estar justificada por factores como la extensión del DCIS, su multifocalidad (varias áreas afectadas), la imposibilidad de conseguir márgenes limpios con una lumpectomía, o la preferencia de la paciente para minimizar el riesgo de recurrencia.

