El secreto del éxito: ¿Cómo el papel de Pablo Escobar “enloqueció” a Andrés Parra?

Suscríbete a nuestros canales

El conocido actor colombiano, Andrés Parra, alcanzó la cima del éxito mundial gracias a su magistral interpretación de Pablo Escobar en El Patrón del Mal (2012). Sin embargo, detrás del reconocimiento y los premios que le otorgó su papel, se escondió una profunda crisis personal y psicológica que el actor reveló con una honestidad brutal.

Para el famoso de 48 años, encarnar al capo no fue solo un papel; fue una inmersión tan intensa que marcó un antes y un después en su salud mental.

El proceso de meterse en la piel de uno de los criminales más sanguinarios de la historia le cobró un alto precio emocional. Andrés Parra confesó que sintió que "se solló" (enloqueció) durante la producción.

Además, confesó que tuvo que recurrir a la ayuda psicológica por primera vez en su carrera para poder descifrar la personalidad contradictoria de Escobar. Le resultó imposible entender solo, la mente de un individuo que podía ordenar masacres y, a la vez, ser un amoroso padre de familia.

Asimismo, Andrés Parra reveló que el papel y el subsecuente exceso de reconocimiento lo empujaron a una depresión. Atribuye esta reacción a su naturaleza hipersensible y a una tendencia heredada en su familia. El actor explicó que, al ser hipersensible, cuando la depresión ataca, lo hace "con toda" y es muy difícil salir.

También confesó que se sintió saturado, con un mal genio constante, aburrido e insatisfecho, lo que desencadenó un colapso emocional. El vacío y el estrés generados por el papel y la fama desataron una adicción oculta. Andrés Parra reveló que empezó a comer compulsivamente para tranquilizarse, convirtiendo la comida en lo único que le daba consuelo. Este hábito fue un intento de llenar el vacío emocional que sentía.

Aunque se le ha ofrecido retomar el papel, el actor exige 10 millones de dólares "libres de impuestos" para aceptar. Esta cifra, más que una negociación, es una manera irónica y extrema de decir "no", dejando claro que no tiene intención de volver a interpretar a Pablo Escobar.

Actualmente, su carrera dio un giro con el Stand-Up Comedy (Venga que si es pa' eso), donde utiliza el humor para hacer catarsis y hablar sin filtros sobre su depresión, sus adicciones y la necesidad de priorizar la salud mental sobre el éxito profesional. Este nuevo enfoque demuestra que, para Andrés Parra, la vida fuera del personaje es su mayor prioridad.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube