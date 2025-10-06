¡El regreso más esperado! BTS recorrerá más de 60 ciudades el próximo año: conoce los detalles

Suscríbete a nuestros canales

La gira mundial de BTS está oficialmente programada para desarrollarse a lo largo de ocho meses, desde mayo hasta diciembre de 2026. El tour constará de aproximadamente 65 conciertos en diversas ciudades, con una proyección de audiencia que supera los cuatro millones de fans. Se estima que cada función contará con un promedio de 60,000 asistentes, lo que subraya la escala monumental de esta producción.

Este anuncio surge después de que todos los miembros del grupo —RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook— completaran su servicio militar obligatorio en Corea del Sur, reuniéndose oficialmente como banda en junio de 2025 para comenzar a trabajar en nueva música.

El nuevo álbum

Antes del inicio de la gira, los fans serán testigos de toda una celebración global. BTS tiene preparado un evento de dos semanas, del 24 de septiembre al 5 de octubre de 2026, que incluirá la proyección de cuatro películas de conciertos en más de 2,500 cines a través de 65 países, junto con pop-up stores en varias ciudades.

Además, el miembro j-hope estrenará su película en solitario, "J-Hope Tour 'HOPE ON THE STAGE' THE MOVIE", en cines IMX y salas tradicionales a nivel mundial los días 12 y 15 de noviembre de 2025. El regreso musical oficial del grupo completo está marcado para la primavera de 2026, con el lanzamiento de un nuevo álbum de estudio. Los miembros han expresado su emoción por trabajar juntos nuevamente, prometiendo que el disco reflejará sus experiencias y crecimiento individual durante su tiempo de pausa.

Los potenciales destinos del tour

Aunque la lista oficial de países y ciudades se dará a conocer en los próximos meses, los reportes iniciales sugieren que la gira abarcará Asia, Norteamérica, Europa, Latinoamérica y Oceanía. Se especula con presentaciones en ciudades como Seúl, Tokio, Los Ángeles, Nueva York, Londres, París, São Paulo y Sídney.

Para los fans en México y Latinoamérica, las esperanzas son altas. Medios locales reportan la fuerte posibilidad de que la banda incluya a México en su itinerario, dada la enorme base de seguidores que el grupo tiene en la región. Esta expectativa se vio reforzada después de que j-hope actuara en la Ciudad de México como solista en 2025.

Un momento histórico para el ARMY

La gira de 2026 representará el reencuentro definitivo de BTS en el escenario. La emoción del fandom ARMY es palpable en las redes sociales y plataformas de venta de entradas, donde seguidores de todo el mundo ya expresan su anticipación y esperan poder conseguir un preciado boleto para presenciar el tan anhelado regreso.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube