¡Luto en Hollywood! Fallece Diane Keaton, actriz de "El Padrino"

Este sábado 11 de octubre, falleció la actriz estadounidense Diane Keaton a sus 79 años.

La información habría sido confirmada por su familia a People.

Hasta ahora, se desconocen las causas del deceso, y según la revista, sus seres queridos han pedido respeto y privacidad en este momento de duelo.

Diane Keaton, actriz de "El Padrino"

La actriz ganadora del Oscar es reconocida por su papel en películas como “El Padrino”, “El Padre de la Novia”, “Sueños de un seductor”, “El club de las primeras esposas”, entre otras.

Keaton nació en Los Ángeles, California, el cinco de enero de 1946 bajo el nombre de Diane Hall.

Fue considerada una de las mujeres favoritas del director Woody Allen debido a que colaboraron en al menos nueve cintas: Annie Hall (1977), Manhattan (1979), El dormilón (1973), La última noche de Boris Grushenko (1975), Interiores (1978), Días de radio (1987), Un misterioso asesinato en Manhattan (1993) y Sueños de seductor (1972), reseñó El Sol de México.

A lo largo de su carrera, Keaton cosechó una impresionante colección de premios y distinciones que consolidaron su lugar en la historia del cine.

Además de ganar un Oscar a Mejor Actriz por su icónica interpretación en Annie Hall, recibió varios Globos de Oro y premios BAFTA por su destacada labor en la pantalla.

Sus últimas participaciones en la pantalla cinematográfica incluyen Cuando ellas quieren (2018) y Cuando ellas quieren más (2023), donde compartió créditos con otras icónicas actrices: Jane Fonda, Candice Bergen y Mary Steenburgen.

En 2021, la histriónica estuvo en el video musical Ghost, de Justin Bieber.

Rory Kramer

