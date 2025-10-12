Viviana Gibelli: la transformación estética de una de las presentadoras más reconocidas de Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Viviana Gibelli, nacida el 22 de diciembre de 1966 en Caracas, Venezuela, es una figura emblemática en el mundo del entretenimiento venezolano. Desde su coronación como Miss Monagas en 1987 hasta su destacada carrera como animadora, actriz y presentadora, Gibelli ha sido un referente de belleza y estilo.

Para entonces Viviana tenía como medidas 89, 60, 89 y lucía una cabellera negra, pero a lo largo de los años, su imagen ha evolucionado, sometiéndose a diversos procedimientos estéticos que han sido objeto de atención mediática y debate público.

Primeros pasos en la belleza y la televisión

Viviana Gibelli comenzó su carrera en el mundo del espectáculo tras participar en el certamen de belleza Miss Venezuela en 1987, su desenvolvimiento le abrió las puertas al modelaje y la televisión, donde debutó como animadora en el programa Complicidades donde aún conservaba sus medidas y se atrevía a usar outfits y un peinado más fresco y natural.

Expansión de su carrera televisiva

A lo largo de los años, Gibelli consolidó su carrera en la televisión venezolana, participando en diversos programas y telenovelas. Fue la conductora principal de La Guerra de los Sexos, un exitoso programa que se transmitió en más de 26 países, en este show Viviana cambió su color de cabello oscuro por unas mechas champagne, también se le vio embarazada, y así pasaron varios años. También participó en telenovelas como Ka Ina (1995), Pecado de amor (1996), El país de las mujeres (1998) y Gata Salvaje (2002), consolidándose como una figura central en la pantalla chica venezolana. Épocas en las que su cabello siguió cambiando y se le notó repentinamente con más busto del acostumbrado, así fue cambiando también su tono del cabello pasando por marrones y castaños a la altura de los hombros y de vez en cuando volvía al negro, en cuanto a su silueta siempre la mantenia.

Procedimientos realizados y cambios notorios

A lo largo de los años, Viviana Gibelli ha experimentado una serie de transformaciones estéticas que han sido objeto de atención mediática. También se le vio con aumento de glúteos y unos senos mucho más grandes, más tarde, en 2020, compartió en sus redes sociales un video en el que mostraba los resultados de una cirugía estética en su rostro, lo que generó una variedad de reacciones entre sus seguidores.

Reacciones del público y la prensa

La transformación estética de Gibelli ha sido un tema recurrente en los medios de comunicación y en las redes sociales. Mientras que algunos consideran que los procedimientos han realzado su belleza, otros critican los cambios, comparándola con una "payasa" debido a la apariencia de su rostro tras la cirugía. A pesar de las críticas, Viviana ha mantenido una actitud positiva y continúa compartiendo aspectos de su vida personal y profesional con sus seguidores.

Retorno a la televisión y proyectos actuales

En la actualidad, Viviana Gibelli sigue activa en el mundo del entretenimiento. Continúa siendo una figura reconocida en la y mantiene una presencia activa en las redes sociales, donde comparte momentos de su vida personal y profesional con sus seguidores. Su canal de YouTube, Viviana Gibelli TV, es una plataforma donde interactúa con su audiencia y comparte contenido relacionado con su carrera y experiencias personales y hace entrevistas a celebridades.

Vida personal y legado

Gibelli es madre de dos hijos, Aranza y Sebastián, quienes han sido una parte importante de su vida personal. Su legado en la televisión venezolana es indiscutible, habiendo dejado una huella en la industria del entretenimiento con su versatilidad y carisma.

Asus 58 años, continúa siendo una figura relevante en el entretenimiento, demostrando que la edad es solo un número cuando se posee pasión y dedicación por lo que se hace.

