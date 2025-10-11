¿Reconciliado o en guerra? La verdad sobre la relación de Jonathan Montenegro con sus ex

Suscríbete a nuestros canales

Jonathan Montenegro ha construido su vida rodeado de la música, la actuación y, sobre todo, la familia. A lo largo de los años, el actor ha mantenido relaciones con distintas mujeres que son madres de sus hijos, y a pesar de los desafíos propios de la vida pública, ha logrado cultivar vínculos caracterizados por el respeto mutuo y la colaboración en la crianza. Desde Juliet Lima y Yelena Maciel hasta Alejandra Torres, cada relación ha dejado huellas en su historia personal, reflejando una dinámica de convivencia y apoyo que se mantiene vigente hasta hoy.

Juliet Lima (2002–2008): madre de Antonella

La relación entre Jonathan Montenegro y Juliet Lima, dos figuras destacadas de la televisión venezolana, ha sido una de las más comentadas. Ambos actores se conocieron en 2002 durante las grabaciones de la exitosa telenovela Juana la virgen, donde compartieron roles protagónicos. Su química en pantalla trascendió a la vida real, y en 2004, Juliet dio a luz a su hija Antonella Alessandra, conocida cariñosamente como "Anthy". Sin embargo, la relación comenzó a deteriorarse, y en 2006 anunciaron su separación, formalizándola en 2008.

A pesar de su separación, Jonathan y Juliet han mantenido una relación cordial y respetuosa en beneficio de su hija. Ambos han sido vistos juntos en eventos familiares y celebraciones, demostrando que la prioridad es el bienestar de Antonella. Por ejemplo, en 2021, compartieron un emotivo mensaje en redes sociales para felicitar a su hija por su cumpleaños, destacando su crecimiento y logros.

La relación entre Jonathan y Juliet ha sido un ejemplo de madurez y compromiso parental, mostrando que, a pesar de las diferencias personales, es posible mantener una convivencia armoniosa.

Patricia Schwarzgruber (2008–2011): madre de Sophia

Ambos actores venezolanos se conocieron durante las grabaciones de la telenovela Voltea pa' que te enamores, son padres de Sophia, nacida en 2010, sin embargo, de separaron en 2011, lo que trajo consigo conflictos legales que involucraron acusaciones de violencia psicológica aunque finalmente el actor fue sobreseído por el Ministerio Público.

Desde entonces, Montenegro ha denunciado públicamente las dificultades para mantener contacto regular con su hija. A pesar de las decisiones judiciales que le otorgan derechos de convivencia, Jonathan ha señalado en varias ocasiones que se le ha impedido cumplir plenamente con esos encuentros.

En julio de 2025, durante los 15 años de Sophia, Jonathan compartió un mensaje emotivo en redes sociales, dejando claro su amor incondicional y la frustración por no poder estar plenamente presente en la vida de su hija. Por su parte, Sophia hizo un llamado a respetar a su madre y pidió que se eviten los comentarios negativos, lo que llevó a Montenegro a anunciar una pausa mediática para proteger el bienestar emocional de su hija.

Yelena Maciel (2011–2014): madre de Emily

Se conocieron en q durante la obra de teatro La fiesta del fin del mundo y contrajeron matrimonio poco después, en una ceremonia ritualista de la comunidad Hare Krishna. En septiembre de 2012, nació su hija Emily Victoria Shanti. Sin embargo, en agosto de 2014, confirmaron su separación y Yelena Maciel denunció a Jonathan Montenegro por violencia psicológica. El caso fue llevado a juicio y, en agosto de 2015, Jonathan fue absuelto de los cargos.

En cuanto a su hija Emily, la relación con su padre ha sido distante, de hecho, Emily no sigue a su padre en redes sociales y no publica fotos con él.

A pesar de la separación y las disputas legales, Jonathan Montenegro y Yelena Maciel han mantenido una relación cordial por el bienestar de su hija, aunque la distancia emocional parece persistir.

Alejandra Torres (2021–presente): madre de Nathan

Jonathan Montenegro mantiene una relación estable con Alejandra Torres desde 2021. Juntos tienen un hijo varón llamado Nathan Daniel, nacido en junio de ese año en Burbank, California.

Montenegro ha compartido públicamente su paternidad a través de sus redes sociales, mostrando momentos familiares y expresando su felicidad por la llegada de su hijo. La pareja ha optado por mantener su vida privada alejada del ojo público, evitando la exposición mediática y los escándalos que han marcado relaciones anteriores del actor. Actualmente, residen en Florida, Estados Unidos, donde Jonathan se ha enfocado en su carrera artística, participando en obras de teatro y produciendo un pódcast llamado Sobre la Dosis, dedicado al género musical metal.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube