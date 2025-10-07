Sello venezolano en la moda: estos son los cinco diseñadores más famosos de la alta costura

Suscríbete a nuestros canales

El talento venezolano ha dejado una huella imborrable en el mundo del diseño y la moda internacional.

Desde la alta costura hasta los accesorios, los creadores de esta nación demuestran una visión única, caracterizada por la elegancia, la sofisticación y, en muchos casos, un manejo magistral de la forma y la estructura.

Sus nombres resuenan en las alfombras rojas más prestigiosas y sus piezas son codiciadas por celebridades y amantes de la moda en todo el mundo.

Carolina Herrera: la emperatriz de la elegancia clásica

Imposible hablar de moda venezolana sin mencionar a Carolina Herrera. Nacida en Caracas, presentó su primera colección en Nueva York en 1981, marcando el inicio de un imperio global.

Es mundialmente reconocida por su estilo atemporal, pulcro y sumamente elegante, que evita las tendencias pasajeras en favor de la sofisticación clásica.

Sus diseños, que incluyen icónicas camisas blancas y vestidos de gala inconfundibles, han vestido a primeras damas y miembros de la realeza, consolidándola como la máxima referencia de la moda de lujo venezolana en el ámbito internacional.

Ángel Sánchez: arquitectura y glamour en la alta costura

Ángel Sánchez es otro nombre fundamental en la alta costura. Con una formación inicial en arquitectura, este diseñador traslada su entendimiento de la forma, la estructura y el volumen a sus creaciones de moda.

Es particularmente aclamado por sus diseños para la noche y su aclamada línea de vestidos de novia. Su estilo es moderno, sofisticado y dramático, con una predilección por los textiles nobles y los detalles tridimensionales que le ganaron un lugar entre el top diez de diseñadores en Estados Unidos y la admiración de estrellas de Hollywood.

Nicolás Felizola: ícono de la estética integral

Nicolás Felizola, nativo de Barquisimeto, es reconocido como un artista integral y un ícono de la moda. Tras estudiar diseño en Caracas y ser galardonado con el premio "Dedal de Oro", ha desarrollado una carrera exitosa tanto en Venezuela como a nivel internacional.

Su obra se distingue por su particular visión estética y el dominio de la costura, creando piezas que combinan el lujo con una expresión artística. Sus diseños son portados en alfombras rojas y su trabajo abarca la fotografía y el arte, demostrando su versatilidad.

Giovanni Scutaro y Oscar Carvallo: talentos con proyección global

Otros creadores que dejan una marca significativa son Giovanni Scutaro y Oscar Carvallo.

Scutaro es conocido por su alta costura para hombre y mujer, con colecciones que suelen destacar por el savoir-faire y el uso de colores vibrantes.

Por su parte, Oscar Carvallo, abogado de profesión y diseñador por vocación con estudios de postgrado en Milán, desarrolló colecciones que reflejan un alto dominio del arte de la costura, presentándose en importantes plataformas de moda europeas.

La nueva generación de diseñadores y marcas emergentes

El panorama del diseño venezolano se mantiene vibrante con una nueva ola de talentos y marcas que están ganando reconocimiento.

Figuras como Andrea Gómez, que se especializa en el diseño de calzado elegante con formación en capitales como Milán y Nueva York; Yenny Bastida, enfocada en la moda sustentable y artesanal con raíces en la cultura venezolana; o marcas como Tarbay, conocida por sus accesorios, carteras y joyería de estilo simple pero elegante.

Estas propuestas, muchas veces enfocadas en la sostenibilidad y el orgullo local, aseguran que el sello venezolano continúe destacando en el mapa global de la moda.

