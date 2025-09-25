Entrega de alimentos para inmigrantes afectados por redadas del ICE: así puede acceder a la ayuda en California

Suscríbete a nuestros canales

La creciente tensión por los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) continúa en crecimiento en California.

En ese contexto, el temor a ser detenidos lleva a muchos inmigrantes a tomar una drástica decisión: el autoaislamiento.

No obstante, esta reclusión voluntaria, diseñada para evitar las redadas en espacios públicos, generó una necesidad urgente y básica por el carente acceso a alimentos, informó La Nación.

Opciones de ayuda alimentaria para inmigrantes en California

Ante esta crisis silenciosa, donde las familias eligen la seguridad de sus hogares sobre la despensa vacía, una organización tuvo una solución innovadora.

La entidad detrás de esta iniciativa es CLUE Justice (Clergy and Laity United for Economic Justice), descrita en su sitio web como un poderoso movimiento de personas de fe en el sur de California dedicadas a construir una economía más equitativa.

La organización es conocida por sus bancos de alimentos, que tradicionalmente operaban en un barrio coreano de Los Ángeles, frente a una iglesia, los miércoles y viernes.

Las despensas suelen incluir una variedad de verduras frescas, frutas, huevos, arroz, leche y otros artículos básicos e indispensables. Los alimentos provienen de donaciones a gran escala realizadas por el Banco Regional de Alimentos de Los Ángeles, asegurando la calidad y cantidad de los productos distribuidos.

Cambios en la entrega de alimentos en California

Antes de que la situación migratoria se agravara, el banco de alimentos distribuía provisiones a una gran cantidad de personas, sirviendo a entre 500 y 800 familias.

Al endurecerse las redadas, se registró una "disminución drástica". Las cifras cayeron a apenas 200 personas, dejando un excedente significativo de productos.

Esta disminución de asistencia fue la señal de alarma que motivó a la organización a reconsiderar su método de ayuda.

Para que los inmigrantes pudieran recibir productos frescos sin exponerse al peligro de las redadas en lugares públicos, CLUE implicó el programa de reparto a domicilio, que comenzó a entregar despensas completas directamente en las viviendas.

Según Génesis Méndez, miembro de CLUE Justice, el inicio fue complicado: las familias inicialmente desconfiaron de la ayuda que llegaba a su puerta.

Méndez, quien reparte alimentos a unas cinco o seis casas dos veces por semana, contó a American Community Media que, con el tiempo, incluso se han forjado lazos de amistad con los beneficiarios.

Cómo acceder a la ayuda sin salir de casa

CLUE Justice estableció un sistema de contacto remoto: los interesados pueden llamar al teléfono 818-201-5157 o escribir al correo electrónico [email protected].

A través de estos canales, la persona debe explicar su situación, el impedimento para salir de casa y detallar su necesidad alimentaria.

Otras vías de apoyo en California

California Association of Food Banks (CAFB): agrupa a 42 bancos de alimentos distribuidos en todo el territorio estatal. Adicionalmente, programas como CalFresh y “De la granja a la familia” ofrecen diversas opciones para la obtención de comida sin costo.

Para una ayuda más inmediata y personalizada, se recomienda el primer paso de llamar al 2-1-1, una línea gratuita que opera las 24 horas para proporcionar información sobre servicios de apoyo cercanos a la ubicación de cada solicitante.

