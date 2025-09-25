¡Atención amantes de Asia! La Expo Cultura asiática 2025 reprograma sus fechas: esto debe saber

Suscríbete a nuestros canales

La capital venezolana se prepara para dos días inmersivos en las tradiciones, arte y modernidad del continente asiático con una importante modificación en su calendario.

La Expo Cultura Asiática 2025 es un evento que promete sumergir a sus asistentes en la diversidad cultural de Asia.

Reprogramación para el evento

Originalmente programada para el 30 y 31 de agosto, la organización de Cisneros Event Group, ha anunciado un cambio de fechas trasladando la celebración para el 27 y 28 de septiembre.

Este ajuste permite mejorar la planificación y así ofrecer una experiencia aún más enriquecedora para todos los invitados.

La expo que se llevará a cabo en la Galería de Arte Nacional, Bellas Artes, abre sus puertas por primera vez con el objetivo de mostrar la verdadera esencia de la cultura durante dos jornadas intensas de 10:00 am 9:00 pm.

Cabe destacar que la entrada es completamente gratuita, además de tener una programación muy variada y completa para cada quien.

Los visitantes tendrán la oportunidad de deleitarse con la gastronomía de diferentes países asiáticos.

Los emprendedores también tendrán su espacio con la presencia de talentos que mostrarán sus productos y servicios.

Los aficionados al cosplay encontrarán un ambiente vibrante para exhibir sus elaborados trajes y personificaciones de sus personajes favoritos del anime, manga y videojuegos.

El fenómeno musical que ha conquistado el mundo resonará en el recinto con actividad del género del K-pop. Asimismo, habrá presentaciones en vivo y shows de arte corporal.

La zona gamer será para los amantes a los videojuegos, el espacio tendrá zona de competencias y entretenimiento para los más pequeños de la casa, es decir, la zona infantil.

La experiencia se complementará con conferencias donde se abordarán distintos aspectos de la cultura asiática, concursos, sorpresas y más.

Auge de la cultura asiática en Venezuela

Este año se ha visto un creciente interés dedicado a la cultura del continente, por lo que a lo largo de 2025 se han celebrado diversas ferias y exposiciones de estos temas.

De igual forma, a principios de años se llevó a cabo la Feria del Nuevo Año Chino 2025, celebración impulsada por el Ministerio de la Cultura y la Embajada China para recibir el año de la serpiente de madera.

El Caracas Asian Fest tuvo lugar en la Plaza Alfredo Sadel, este festival se ha hecho en San Cristóbal, pero por primera vez se hizo en la capital con el objetivo de unir a las culturas de Japón, China y Corea.

Por lo tanto, el cambio de fecha de la Expo Cultura Asiática no es un contratiempo, sino una oportunidad para que el evento se una a la serie de éxitos que ha marcado el año cultural en Venezuela.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube