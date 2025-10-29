Reconocida tienda de electrónica ahora ofrece seguro para celulares: cobertura inmediata

Suscríbete a nuestros canales

La tienda de venta de artículos electrónicos Soy Techno, anunció su alianza con la empresa Real Seguros para el lanzamiento de una póliza para teléfonos inteligentes y demás equipos portátiles.

De esta manera, los clientes podrán adquirir una póliza especial para celulares, laptops y tablets comprados únicamente en el establecimiento de Soy Techno, ubicado en la avenida Andrés Galarraga, municipio Chacao.

Cobertura en todo tipo de incidentes

La póliza ofrece una cobertura inmediata para equipos recién adquiridos, brindando respaldo ante hurto, extravío o daños accidentales, incluyendo rotura de pantalla.

Enrique Banchieri, vicepresidente ejecutivo de Real Seguros, comentó que este lanzamiento nació de la necesidad de “juntar a estas dos empresas en una iniciativa. Vimos que lo podíamos hacer asegurando lo que usamos en el día a día”.