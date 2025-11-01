Metro de Caracas llega a la UCV: aquí los detalles

Suscríbete a nuestros canales

El Metro de Caracas activa una jornada especial de venta de tarjetas y llega directamente a la Universidad Central de Venezuela (UCV).

La comunidad universitaria tendrá la oportunidad de adquirir su tarjeta los días lunes 3 y martes 4 de noviembre a un precio fijo de Bs. 100.

A través de Instagram, la cuenta oficial de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela compartió los detalles.

Metro de Caracas llega a la UCV

De acuerdo con el reporte,loss interesados solo deben presentar el carnet o constancia de estudios vigente para realizar el pago mediante biopago y asegurar su pase.

"¿Necesitas tu tarjeta del Metro? En la UCV tendremos jornada de venta para toda la comunidad universitaria este lunes 3 y martes 4 de noviembre.

Precio: 100 Bs. (Mediante biopago). Para adquirir tu tarjeta de estudiante debes presentar carnet o constancia de estudios, inscripción ¡Te esperamos en la FCJP!", se lee en la publicación.

Además, se señaló que la actividad se efectuará en un horario comprendido de 8:30 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde.

Recientemente, el Banco del Tesoro anunció que activó la recarga de las tarjetas SUVE del Sistema Metro de Caracas.

Nuevo banco activa la recarga de tarjetas SUVE

Ingresa a Tesoro en Línea.

Ubica en el menú la opción SUVE en la sección Servicios.

Afila el servicio utilizando el código de ocho caracteres de la tarjeta SUVE.

Completa los datos y valida la operación con la clave dinámica.

Luego, guarda los cambios y ¡listo!

Tarjeta azul

Como requisitos para adquirir la tarjeta SUVE azul, los estudiantes de educación básica y diversificada deben presentarse debidamente uniformados, una constancia de estudios y su cédula de identidad; en caso de no poseer cédula, deberán acudir con su representante. En el caso de los estudiantes universitarios (pregrado), es necesario presentar carnet vigente.

