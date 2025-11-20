Caracas fue sede del Circuito Premium de Kárate: el adolescente Felipe Sepe se consagró campeón en su categoría

Suscríbete a nuestros canales

El atleta Felipe “Felo” Sepe se consagró campeón del Circuito PREMIUM de Venezuela en la categoría Sub 14 -45 kg, el torneo de karate más importante del año, en el que solo compiten los ocho mejores atletas nacionales de cada división. El torneo tuvo lugar en el gimnasio La Cachucha de la UCV en Caracas.

Felo Sepe logró coronarse de manera invicta tras imponerse en sus cinco combates con los siguientes resultados:

1.ª Ronda: 2-0

2.ª Ronda: 4-2

3.ª Ronda: 4-1

Semifinal: 3-0

Final: 2-1

Este triunfo marca un antes y un después para la carrera de Felo en la categoría Sub 14, tanto en Venezuela como en Panamá y en competencias internacionales. A partir de enero de 2026, el joven atleta ascenderá oficialmente a la categoría Cadete (14-15 años) en Kumite (combate).

La organización y el equipo del atleta celebran este logro, destacando su disciplina, constancia y crecimiento deportivo.

“Estamos muy emocionados y listos para seguir avanzando el próximo año”, expresaron sus representantes.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.