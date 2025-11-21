Modernizan esta sala de cine en Caracas: incorporan butacas tipo cama y área VIP

El complejo Cinex en Sambil Chacao fue renovado en su totalidad, con miras a consolidarse como el más moderno e innovador de la marca en Caracas.
La remodelación se centra en la digitalización del servicio y el máximo confort del espectador, para ofrecer una experiencia de clase mundial.
Puntos clave de la modernización
La renovación de las salas fue profunda, enfocándose en el máximo confort:
-
Asientos: Se incorporan nuevas butacas reclinables más amplias, cómodas y ergonómicas, además de butacas tipo camas que garantizan una experiencia de máximo confort.
-
Proyección y sonido: Se actualizó la proyección a tecnología láser, brindando mayor calidad visual, y se instaló un sistema de sonido Dolby 7.1 para una experiencia totalmente envolvente.
Nuevo espacio VIP y gastronomía
Cinex incorpora un espacio de lujo y una oferta culinaria superior:
-
Área VIP: Un espacio completamente nuevo con butacas más anchas y reclinables, mesas individuales, atención personalizada al asiento y servicio express mediante código QR.
-
Oferta culinaria: Se lanzó la línea CinexCheff con platos elaborados como hamburguesas, nuggets y pizzas de Sótano 7, complementada por una Dulcería Express con acceso directo desde el lobby.
Digitalización del Servicio
-
Implementación de kioscos de autoservicio para la adquisición rápida de entradas y productos de dulcería, marcando un paso clave hacia la automatización.
secciones: Servicios
Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube