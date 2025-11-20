Beneficios

IVSS confirma fecha de pago la pensión y segundo mes de aguinaldo correspondiente a diciembre

El Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS) ha confirmado este 20 de noviembre, la fecha de pago de la pensión y el segundo mes de aguinaldos correspondiente al mes de diciembre.

A través de sus canales oficiales, el IVSS informó que este viernes 21 de noviembre, se estarán abonando la pensión y el segundo mes de aguinaldos.

Monto a cobrar por los pensionados: Bs 260

Asimismo, este viernes 21 de noviembre, el Sistema Patria comenzará la asignación del Ingreso por Guerra Económica para los pensionados, por concepto de Bs. 11,700 aproximadamente.

