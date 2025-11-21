La primera muerte por influenza sacude a Los Ángeles: ¿Por qué los médicos urgen vacunarse ya?

Suscríbete a nuestros canales

La primera muerte asociada a la influenza en el Condado de Los Ángeles encendió las alertas sanitarias esta semana.

La víctima, una persona mayor con afecciones preexistentes, no había recibido la vacuna contra la gripe esta temporada, según confirmó el Departamento de Salud Pública.

El caso ocurre en un momento en que la actividad gripal aún es baja, pero se espera un incremento significativo conforme se acercan las fiestas, los viajes y las reuniones en espacios cerrados.

El Departamento de Salud Pública recordó que la protección de la vacuna tarda unas dos semanas en desarrollarse, por lo que recomiendan aplicarla antes de cualquier actividad festiva.

La advertencia busca evitar nuevas complicaciones mientras la circulación de virus respiratorios aumenta en la región.

Autoridades advierten riesgos y explican quién debe vacunarse

El Dr. Muntu Davis, director de salud del condado, expresó sus condolencias a la familia de la víctima y enfatizó que la muerte refleja “la gravedad de la influenza”.

Davis reiteró que la vacunación anual es la herramienta más eficaz para protegerse y reducir el riesgo de hospitalización, ausencias laborales y contagios en reuniones familiares.

Tanto el Departamento de Salud Pública como los CDC recomiendan la vacuna para todas las personas mayores de 6 meses, y recordaron que puede aplicarse el mismo día que la vacuna contra la COVID-19.

Además del aumento de la gripe, las autoridades confirmaron un repunte de otros virus respiratorios. Por ello aconsejan que los mayores de 6 meses reciban la vacuna actualizada contra la COVID-19 y que los adultos mayores, embarazadas y bebés se vacunen contra el VSR.

Qué hacer si aparecen síntomas y cómo reducir complicaciones

Las personas con mayor riesgo —niños pequeños, adultos mayores, embarazadas y quienes tienen afecciones como asma, enfermedades cardíacas o diabetes— deben buscar atención médica al inicio de los síntomas.

Los antivirales como oseltamivir o baloxavir pueden acortar la duración de la enfermedad y disminuir complicaciones si se administran dentro de las primeras 48 horas.

Para más información y centros de vacunación, las autoridades invitan a visitar el sitio oficial o llamar a la Línea de Información de Salud Pública.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube