Lluvias en Los Ángeles disparan contaminación costera: ¿Qué recomienda Salud Pública?

Las autoridades de salud del Condado de Los Ángeles advierten a los bañistas que eviten cualquier contacto con el agua tras las recientes lluvias, debido al aumento de bacterias y otros contaminantes en zonas costeras.

La recomendación incluye mantenerse alejados de desagües pluviales, arroyos, ríos y de cualquier acumulación de agua que quede en la arena, ya que estas áreas concentran mayores riesgos para la salud después de una tormenta.

Contaminación aumenta tras cada lluvia

El Departamento de Salud Pública explica que las aguas recreativas del océano y la bahía pueden recibir grandes cantidades de bacterias, químicos, basura y escombros provenientes de calles, drenajes urbanos y terrenos montañosos.

Esa mezcla termina en el agua costera pocas horas después de la lluvia, lo que incrementa el riesgo de enfermedades gastrointestinales, infecciones en la piel, irritaciones oculares y otros problemas de salud entre quienes se metan al agua.

Las autoridades recuerdan que estos avisos se mantienen activos durante 72 horas después de que cesan las precipitaciones. En este caso, la advertencia seguirá vigente al menos hasta el miércoles 19 de noviembre de 2025 a las 8:00 a. m., aunque advierten que podría extenderse si continúan las lluvias previstas para la semana.

Áreas afectadas y dónde consultar información

La recomendación de evitar el agua aplica para todas las playas del condado, en especial las zonas próximas a desembocaduras de desagües pluviales, bocas de ríos y arroyos, donde la concentración de contaminantes suele ser más alta.

Funcionarios de salud piden a los visitantes respetar los avisos visibles en la costa y mantenerse al tanto de actualizaciones oficiales.

Para conocer en tiempo real qué playas están bajo alerta, el condado ofrece una línea directa disponible las 24 horas: 1-800-525-5662.

Además, los residentes pueden revisar el mapa actualizado de las ubicaciones afectadas y la información detallada sobre la calidad del agua en PublicHealth.LACounty.gov/Beach.

