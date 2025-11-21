¿Listo para un fin de semana épico? D.C. revela actividades imperdibles desde Georgetown hasta el Zoológico

Suscríbete a nuestros canales

Washington D.C. se prepara para un fin de semana repleto de actividades, y cientos de residentes ya anticipan sus planes entre estrenos de cine, mercados navideños, festivales de luces y conciertos que llenarán de ambiente festivo la capital.

Para muchos, el estreno de “Wicked: For Good” marca el inicio informal de la temporada, y los bares de la ciudad prometen celebrarlo con promociones especiales, trivias temáticas, karaoke y hasta un coro de un día abierto al público.

Mientras algunos cambian el rosa y verde de Wicked por el amarillo del Washington Spirit —que disputa la final de la Liga Nacional de Fútbol Femenino este sábado, con transmisión en Franklin Hall, Metrobar y toda la red de bares Spirit—, otros buscan sumergirse en el ambiente prenavideño antes del Día de Acción de Gracias.

La ciudad, Maryland y Virginia ofrecen docenas de actividades gratuitas y de pago que abarcan arte, deporte, luces, música y gastronomía.

Mercados, luces y arte: el corazón del fin de semana en Washington D.C.

El Mercado Navideño del Centro, uno de los favoritos del público, permanecerá abierto del 21 de noviembre al 23 de diciembre a lo largo de F Street NW, entre las calles 7 y 9.

La entrada es gratuita y los visitantes podrán recorrer decenas de vendedores, buscar regalos y aprovechar la cercanía con el Museo de Arte Americano Smithsonian y la Galería Nacional de Retratos.

Otro clásico regresa: ZooLights, del 21 de noviembre al 3 de enero en el Zoológico Nacional. Tras semanas de cierre por el parón del gobierno federal, el evento familiar vuelve con un millón de luces LED, más de 100 farolillos en forma de animales y escenas temáticas que incluyen selvas tropicales, desiertos y pandas. La recomendación oficial es comprar las entradas con anticipación.

Una de las exhibiciones más importantes del año llega a The Square at International Square: la Feria de Arte Umbrella, abierta de viernes a domingo con más de 100 artistas y 35.000 pies cuadrados de exposición.

También abre esta semana la pista de hielo Washington Harbour, una de las más pintorescas de Georgetown, con horarios extendidos y operación incluso en Navidad y Año Nuevo.

Entre otros eventos destacados de la ciudad:

– Frosted en Franklin Park (21 de noviembre–7 de enero)

– Conciertos de Sir Chloe, Silvana Estrada y Robyn Hitchcock

– Mercadillo Punk Rock (sábado)

– Obra “Hadestown” en el Teatro Nacional

– Teatro “ho ho ho ha ha ha ha” en Woolly Mammoth

Maryland y Virginia también se suman al ambiente festivo

En Maryland, LuminoCity’s Wonder Journey ilumina el recinto ferial del Condado de Montgomery con figuras gigantes, toboganes temáticos y dinosaurios a escala real.

Boyds celebra una feria navideña gratuita, mientras que Upper Marlboro ofrece un recorrido de “Bicicletas y Luces” por el Parque Regional Watkins.

También destacan el Desfile de Acción de Gracias del Condado de Montgomery y cine gratuito con El Grinch en National Harbor.

En Virginia, Alexandria encenderá su árbol de Navidad este sábado con la llegada de Santa Claus en tranvía. También habrá festival de sidra, noches de mascotas con Santa en Tysons Corner, talleres navideños y el esperado Winter Lantern Festival, que abre sus puertas esta semana.

