¿Comprar vivienda en Washington D. C.? Sepa cuánto puede costarle según la zona

Comprar vivienda en Washington D. C. se ha convertido en todo un reto debido a los altos costos, la inflación y las pocas oportunidades en el mercado local.

Según revela El Tiempo Latino, las cifras de noviembre de 2025 confirman la escalada de precios, con un costo medio regional para todas las viviendas de $630 000.

En zonas de alta demanda del norte de Virginia, como Arlington y McLean, las propiedades superan el millón de dólares, exigiendo ingresos superiores a $300 000.

Condados

El desglose por condados muestra a Fairfax ($745 000) y Loudoun ($741 000) como los más costosos, mientras que Prince George’s ($452 000) presenta una mediana más baja.

Es importante señalar que el mercado de lujo, con propiedades de $1.5 a $2.5 millones, mantiene un fuerte dinamismo.

Este escenario crea un mercado de dos velocidades. Por un lado, quienes compraron durante la pandemia se benefician de tasas de interés bajas y una alta plusvalía acumulada.

Por otro lado, los compradores actuales enfrentan un inventario que, aunque está aumentando ligeramente, mantiene precios elevados.

Alquiler

Lisa Sturtevant, economista jefe de Bright MLS, indica que, ante esta realidad, muchos compradores potenciales optan por posponer su decisión y permanecer alquilados.

No obstante, se observa una leve flexibilidad: los vendedores están comenzando a negociar sus precios iniciales si las ofertas no llegan.

