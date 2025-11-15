¡Netflix golpea el bolsillo! Gigante de streaming sube el costo de sus planes económicos: ¿pagarías este precio?

Suscríbete a nuestros canales

Netflix anunció una subida en los costos de sus planes de suscripción, lo que afecta a la mayoría de sus opciones disponibles. El servicio de streaming incrementará el precio mensual de su plan estándar sin anuncios, elevándolo de $15.49 a $17.99.

Paralelamente, su plan básico con publicidad, lanzado para captar más usuarios, también subirá de $6.99 a $7.99. El plan premium tendrá un aumento de $22.99 a $24.99.

La información fue obtenida del portal web de Telemundo Dallas, que reporta los detalles de este ajuste tarifario.

Nuevas tarifas para miembros adicionales y planes con publicidad

Netflix también modificó las tarifas relacionadas con la función de "miembros adicionales" en sus cuentas. En el plan estándar sin anuncios, el costo por cada miembro extra subirá de $7.99 a $8.99.

Por otro lado, no habrá cambios en esta tarifa para los miembros adicionales en los planes que incluyen publicidad.

La empresa comunicó estos cambios al presentar sus resultados financieros del último trimestre. Además de Estados Unidos, donde se aplican estas variaciones, Netflix anunció que aumentará precios en países como Canadá, Portugal y Argentina.

En su esfuerzo por aumentar sus ingresos, la compañía también ha tomado medidas contra el uso compartido de contraseñas entre usuarios.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube