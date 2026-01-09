Cuerpos colgados y restos de niños: la macabra colección de Jonathan Gerlach que estremece a Filadelfia

Suscríbete a nuestros canales

Un descubrimiento macabro en las afueras de Filadelfia conmociona a las autoridades este enero de 2026. Lo que comenzó como una inspección de rutina cerca de un cementerio abandonado terminó en el hallazgo de un "museo de los horrores" privado: un sótano repleto de restos humanos robados de tumbas históricas.

El responsable, un hombre de 34 años, enfrenta ahora cientos de cargos tras meses de profanaciones sistemáticas.

El hallazgo: Cráneos a la vista y un saco

La investigación sobre los robos en el Cementerio Mount Moriah culminó el pasado martes por la noche. La policía detuvo a Jonathan Christ Gerlach mientras caminaba hacia su vehículo portando una palanca.

Sin embargo, lo más perturbador fue el contenido de su bolsa de arpillera: los restos momificados de dos niños pequeños, tres cráneos y diversos huesos largos.

Al registrar su domicilio y una unidad de almacenamiento en Ephrata, los agentes se toparon con una escena dantesca:

Más de 100 cráneos humanos organizados en estantes.

Manos y pies momificados , además de dos torsos en descomposición.

Joyas antiguas arrancadas de los cuerpos y un marcapasos que aún permanecía en uno de los restos.

Cuerpos reconstruidos: Según el fiscal de distrito Tanner Rouse, algunos restos estaban colgados y otros meticulosamente reensamblados en el sótano del sospechoso.

El cementerio abandonado más grande de EE. UU.

Gerlach centró sus ataques en el Mount Moriah, un monumento histórico de 160 acres fundado en 1855. Al ser un cementerio abandonado, el sospechoso aprovechó la falta de vigilancia para forzar al menos 26 mausoleos y bóvedas subterráneas desde noviembre pasado.

La policía logró rastrearlo mediante el análisis de su matrícula, la cual fue detectada repetidamente cerca de la zona de los robos.

A pesar de la magnitud de la evidencia, Gerlach afirmó a los investigadores que solo tomó "30 conjuntos de restos", una cifra que palidece frente a los más de 100 hallados en su propiedad.

Cargos criminales y fianza millonaria

El fiscal Tanner Rouse describió el caso como una "absoluta falta de explicación razonable". Por ahora, Jonathan Gerlach enfrenta un proceso judicial masivo bajo una fianza de un millón de dólares. Los cargos incluyen:

100 cargos por abuso de cadáver.

100 cargos por recepción de propiedad robada.

Múltiples cargos por profanación de monumentos públicos, objetos venerados y lugares de entierro históricos.

Robo y allanamiento de morada.

