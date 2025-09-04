Filadelfia invertirá 100 millones de dolares en festividades: conozca cómo postular su evento comunitario o local a la celebración

Suscríbete a nuestros canales

La conmemoración del 250.º aniversario de Estados Unidos, conocida como el semiquincentenario, se llevará a cabo a lo largo de todo el año 2026, para conmemorar los casi tres siglos de la fundación de la nación. Esta festividad busca reconocer las raíces históricas y culturales del país mediante actividades programadas en diversas comunidades.

Según la información publicada por FOX News, la ciudad de Filadelfia lanzó una iniciativa centrada en sus barrios, con el objetivo de destacar y apoyar las comunidades locales durante las celebraciones. Quienes deseen postular eventos comunitarios o locales relacionados con esta conmemoración pueden hacerlo a través de la página oficial del estado.

Iniciativa comunitaria para el semiquincentenario

La alcaldesa de Filadelfia, Cherelle Parker, y otros líderes locales anunciaron la iniciativa titulada "Ring It On! One Philly, A United Celebration", que incluirá festivales, arte público y mejoras en corredores comerciales para resaltar la vitalidad de los vecindarios y el impulso a las pequeñas empresas durante el año conmemorativo.

En sus declaraciones, la alcaldesa Parker señaló: “Filadelfia está lista para el 250.º aniversario de Estados Unidos. ¡Que comience el festejo! Mi administración se compromete a crear oportunidades significativas para que los residentes disfruten este hito histórico, compartiendo los beneficios económicos, culturales y cívicos de 2026.”

Apoyo económico y embellecimiento urbano

La inversión destinada a esta iniciativa supera los 100 millones de dólares y cuenta con la colaboración de más de 60 organizaciones comunitarias y culturales. Entre las acciones previstas se encuentran fiestas callejeras, obras de arte público, equipos de limpieza y el embellecimiento de unos 20 corredores comerciales y puntos de encuentro comunitario.

Michael Newmuis, director de Filadelfia 2026, explicó que el embellecimiento incluye recorrer cada pasillo y añadir elementos como bancos donde sentarse para mejorar la experiencia en los espacios urbanos. Por su parte, Jackie Williams, de la Asociación de Negocios del Siglo XXI de la Avenida Lancaster, afirmó: “Somos parte de esto, y por eso es emocionante recibir estos recursos”.

En la página oficial del estado de Filadelfia se encuentra un apartado específico para que los interesados puedan postular su evento local, emprendimiento cultural o evento comunitario para formar parte de esta celebración.

