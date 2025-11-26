Filadelfia exige cobro mínimo por bolsas de papel en tiendas: conoce la fecha de implementación

Suscríbete a nuestros canales

Consumidores en Filadelfia deberán pagar una tarifa mínima por cada bolsa de papel que soliciten en las tiendas a partir de enero de 2026. La disposición, parte del Proyecto de Ley 250773, establece un cobro de diez centavos por contenedor.

La nueva ordenanza municipal busca complementar la prohibición de las bolsas de plástico y desincentivar el consumo de embalajes desechables.

¿Cómo complementa la nueva ley la prohibición de bolsas de plástico?

La nueva ordenanza municipal representa un ajuste técnico a la política ambiental de Filadelfia que comenzó en 2019 con la prohibición de las bolsas de plástico de un solo uso. Ahora, la legislación modifica el Capítulo 9-4900 del Código municipal, que regula las prácticas de los establecimientos minoristas.

La medida busca desincentivar el consumo de embalajes desechables, incluso aquellos hechos de papel. La tarifa mínima por la bolsa de papel fomenta que los consumidores opten por llevar sus propios contenedores reutilizables cuando realicen compras en los establecimientos.

¿Cuál es el cobro mínimo y quién recibe los fondos?

Los comercios de Filadelfia deberán aplicar una tarifa mínima de diez centavos por cada contenedor de papel reciclable o reutilizable que entreguen al consumidor. Este cargo tiene que aparecer desglosado en el comprobante de compra bajo el nombre específico de “Cargo por Bolsa para Llevar” (“Carry-Out Bag Charge”).

Es importante destacar que los ingresos generados por esta tarifa permanecen completamente en poder de los comerciantes. La municipalidad no recauda ninguna porción de estos fondos.

¿Cuándo entra en vigencia el cobro por la bolsa de papel?

La ordenanza establece tres etapas progresivas para su aplicación, contadas desde la fecha de vigencia legal del 13 de noviembre de 2025. A mediados de diciembre de 2025 (30 días después), los negocios deben colocar señalización visible que informe a los clientes sobre los futuros cargos.

La segunda fase, donde comienza la obligación de aplicar la tarifa mínima de diez centavos por cada bolsa de papel, inicia a mediados de enero de 2026 (60 días después).

Finalmente, a mediados de febrero de 2026 (90 días después), queda prohibido totalmente que los establecimientos proporcionen bolsas de plástico de un solo uso.

¿Qué bolsas están exentas de cargo?

El texto legal contempla excepciones puntuales al cobro. No se aplicará el cargo a las bolsas utilizadas dentro del establecimiento para transportar productos perecederos hasta la caja, como carnes frescas, pescados o productos de panadería sin envasar.

También están exentas las bolsas utilizadas en servicios de entrega a domicilio, pedidos para autoservicio vehicular o comida preparada para llevar.

Las bolsas vendidas en paquetes para uso doméstico quedan también excluidas. La nueva versión prohíbe incluso polímeros sintéticos de origen biológico, así se cierra una laguna legal que permitía bolsas etiquetadas como compostables de un solo uso.

