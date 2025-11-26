Trámites

¡Atención, migrantes! Estas son las nuevas tarifas de USCIS y las que no aumentarán en 2026

Los solicitantes deben prepararse para un aumento moderado en los costos de formularios esenciales.

Por Jheilyn Cermeño
Miércoles, 26 de noviembre de 2025 a las 02:40 pm

Las tarifas para ciertos trámites migratorios ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) sufrirán un incremento a partir del 1 de enero de 2026.

Los solicitantes deben prepararse para un aumento moderado en los costos de formularios esenciales como los permisos de empleo y las solicitudes de EAD.

Estas son las nuevas tarifas de USCIS y las que no aumentarán en 2026

Sin embargo, en un movimiento que beneficia a los solicitantes más vulnerables, el costo de trámites como la tarifa inicial de asilo (I-589) y la tarifa para Joven Inmigrante Especial (I-360) no sufrirán modificaciones, según revela en sus redes sociales la cuenta Serviciosdlusa en Instagram.

A partir del 1 de enero de 2026, los siguientes formularios verán un incremento en sus tarifas:

Formulario Tarifa actual Nueva tarifa (2026) Aumento
Tarifa anual de solicitud de asilo (AAF) $100 $102 $2
FORM I-765, Solicitud inicial de EAD $550 $562 $12
FORM I-765, EAD bajo Permiso Temporal (Inicial) $550 $562 $12
FORM I-765, Renovación EAD bajo Permiso Temporal $275 $280 $5
FORM I-765, EAD por Estatus TPS Inicial $550 $560 $10
FORM I-765, EAD por Estatus TPS Renovación $275 $280 $5
FORM I-131 - EAD para Permiso de Permanencia ("Re-parole") $275 $280 $5
FORM I-821, Solicitud de TPS $500 $510 $10

 

De igual modo, algunas tarifas consideradas críticas para poblaciones con necesidades especiales mantendrán su costo actual al menos durante 2026, lo que representa una importante excepción a los aumentos generales.

Formulario Descripción Tarifa actual Tarifa (2026)
Tarifa de asilo I-589 Tarifa inicial para extranjeros que presentan una solicitud de asilo. $100 $100
I-765 Renovación/Extensión Renovación o extensión del EAD del solicitante de asilo. $275 $275
I-360 Tarifa para Joven Inmigrante Especial. $250 $250

 

Cualquier solicitud presentada con matasellos posterior a esta fecha deberá incluir la nueva tarifa completa para ser aceptada y procesada por USCIS.

También puede visitar nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
EEUU
Internacionales
Florida
gastronomía
Estados Unidos
Miércoles 26 de Noviembre - 2025
AMÉRICA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América