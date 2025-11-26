¡Atención, migrantes! Estas son las nuevas tarifas de USCIS y las que no aumentarán en 2026

Las tarifas para ciertos trámites migratorios ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) sufrirán un incremento a partir del 1 de enero de 2026.
Los solicitantes deben prepararse para un aumento moderado en los costos de formularios esenciales como los permisos de empleo y las solicitudes de EAD.
Estas son las nuevas tarifas de USCIS y las que no aumentarán en 2026
Sin embargo, en un movimiento que beneficia a los solicitantes más vulnerables, el costo de trámites como la tarifa inicial de asilo (I-589) y la tarifa para Joven Inmigrante Especial (I-360) no sufrirán modificaciones, según revela en sus redes sociales la cuenta Serviciosdlusa en Instagram.
A partir del 1 de enero de 2026, los siguientes formularios verán un incremento en sus tarifas:
|Formulario
|Tarifa actual
|Nueva tarifa (2026)
|Aumento
|Tarifa anual de solicitud de asilo (AAF)
|$100
|$102
|$2
|FORM I-765, Solicitud inicial de EAD
|$550
|$562
|$12
|FORM I-765, EAD bajo Permiso Temporal (Inicial)
|$550
|$562
|$12
|FORM I-765, Renovación EAD bajo Permiso Temporal
|$275
|$280
|$5
|FORM I-765, EAD por Estatus TPS Inicial
|$550
|$560
|$10
|FORM I-765, EAD por Estatus TPS Renovación
|$275
|$280
|$5
|FORM I-131 - EAD para Permiso de Permanencia ("Re-parole")
|$275
|$280
|$5
|FORM I-821, Solicitud de TPS
|$500
|$510
|$10
De igual modo, algunas tarifas consideradas críticas para poblaciones con necesidades especiales mantendrán su costo actual al menos durante 2026, lo que representa una importante excepción a los aumentos generales.
|Formulario
|Descripción
|Tarifa actual
|Tarifa (2026)
|Tarifa de asilo I-589
|Tarifa inicial para extranjeros que presentan una solicitud de asilo.
|$100
|$100
|I-765 Renovación/Extensión
|Renovación o extensión del EAD del solicitante de asilo.
|$275
|$275
|I-360
|Tarifa para Joven Inmigrante Especial.
|$250
|$250
Cualquier solicitud presentada con matasellos posterior a esta fecha deberá incluir la nueva tarifa completa para ser aceptada y procesada por USCIS.
