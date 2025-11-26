¡Atención, migrantes! Estas son las nuevas tarifas de USCIS y las que no aumentarán en 2026

Suscríbete a nuestros canales

Las tarifas para ciertos trámites migratorios ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) sufrirán un incremento a partir del 1 de enero de 2026.

Los solicitantes deben prepararse para un aumento moderado en los costos de formularios esenciales como los permisos de empleo y las solicitudes de EAD.

Estas son las nuevas tarifas de USCIS y las que no aumentarán en 2026

Sin embargo, en un movimiento que beneficia a los solicitantes más vulnerables, el costo de trámites como la tarifa inicial de asilo (I-589) y la tarifa para Joven Inmigrante Especial (I-360) no sufrirán modificaciones, según revela en sus redes sociales la cuenta Serviciosdlusa en Instagram.

A partir del 1 de enero de 2026, los siguientes formularios verán un incremento en sus tarifas:

Formulario Tarifa actual Nueva tarifa (2026) Aumento Tarifa anual de solicitud de asilo (AAF) $100 $102 $2 FORM I-765, Solicitud inicial de EAD $550 $562 $12 FORM I-765, EAD bajo Permiso Temporal (Inicial) $550 $562 $12 FORM I-765, Renovación EAD bajo Permiso Temporal $275 $280 $5 FORM I-765, EAD por Estatus TPS Inicial $550 $560 $10 FORM I-765, EAD por Estatus TPS Renovación $275 $280 $5 FORM I-131 - EAD para Permiso de Permanencia ("Re-parole") $275 $280 $5 FORM I-821, Solicitud de TPS $500 $510 $10

De igual modo, algunas tarifas consideradas críticas para poblaciones con necesidades especiales mantendrán su costo actual al menos durante 2026, lo que representa una importante excepción a los aumentos generales.

Formulario Descripción Tarifa actual Tarifa (2026) Tarifa de asilo I-589 Tarifa inicial para extranjeros que presentan una solicitud de asilo. $100 $100 I-765 Renovación/Extensión Renovación o extensión del EAD del solicitante de asilo. $275 $275 I-360 Tarifa para Joven Inmigrante Especial. $250 $250

Cualquier solicitud presentada con matasellos posterior a esta fecha deberá incluir la nueva tarifa completa para ser aceptada y procesada por USCIS.

