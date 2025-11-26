Consigue tu cena gratis de Acción de Gracias en Wisconsin: organizaciones preparan entregas masivas este jueves 27

Suscríbete a nuestros canales

La temporada de Acción de Gracias en Milwaukee es un momento que realmente despierta el espíritu de solidaridad.

Muchas organizaciones se están uniendo para asegurarse de que cada familia tenga la oportunidad de disfrutar de una cena festiva. Iglesias, centros comunitarios y grupos de ayuda están trabajando arduamente para distribuir pavos, jamones y comidas completas de manera gratuita.

Aquí te presentamos una lista actualizada de eventos, con detalles sobre fechas, horarios, ubicaciones y requisitos, basada en información de fuentes oficiales y anuncios públicos para el 2025.

Cenas de Acción de Gracias gratis en Wisconsin

Para quienes buscan una cena caliente lista para consumir, varias iglesias y centros comunitarios ofrecen eventos acogedores.

Fiesta del Día de Acción de Gracias de la Comunidad Breaking Bread 2025

El jueves, 27 de noviembre (Día de Acción de Gracias), de 12:00 p.m. a 3:00 p.m., Dream Team United WI y socios organizan una entrega de comidas y artículos de invierno en la esquina de North 35th y West Center.

Thanksgiving Racine at Festival Park: de 10:00 a.m. a 1:00 p.m., el día jueves, 27 de noviembre, entregarán comida gratuita para todo el condado de Racine, en 5 5th Street, Racine, WI 53403.

Recomendaciones para adquirir cenas de Acción de Gracias en Milwaukee

Las organizaciones piden llegar temprano a los eventos, ya que todas las distribuciones son hasta agotar existencias.

Algunas entregas, como la del Milwaukee Dream Center, solicitan comprobante de domicilio para asegurar que la ayuda llegue a los residentes de Milwaukee.

Quienes desean contribuir encuentran oportunidades contactando a HeartLove Place o a la Misión de Rescate de Milwaukee, que acepta donaciones para sus canastas de alimentos.

Cabe mencionar que, algunos eventos, especialmente la distribución de canastas (como en Madison y Kenosha), requieren inscripción previa para garantizar la disponibilidad.

Siempre llame o visite el sitio web de la organización para confirmar si debe registrarse.

