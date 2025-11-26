Cena de Thanksgiving 2025: las mejores ofertas de las principales cadenas de EEUU a aprovechar

Suscríbete a nuestros canales

Aunque el Thanksgiving Day 2025 está a tan solo un día, los hogares en Estados Unidos (EEUU) que aun no hayan resuelto lo necesario para disfrutar de la representativa y esperada cena aun tienen variedad de oportunidades.

Si importar si su familia es pequeña o más numerosa, varias cadenas grandes están ofreciendo cestas o paquetes completos con pavo y guarniciones principales para alimentar a varias personas a un precio fijo y asequible.

Tenga presente que, según estudios recientes, cada familia gasta aproximadamente entre $100 y $175 en alimentos para esta festividad, como lo reseña la encuesta de Talker Research.

Ofertas de cenas navideñas populares para la cena de Thanksgivig 2025

Walmart: para un aproximado de 10 personas, a $39.92

- Pavo Butterball (13.5 lb), papas Russet, arándanos frescos, relleno Stove Top, panecillos, macarrones con queso, y más.

Aldi: para un aproximado de 10 personas, a $40.00.

- Pavo con salsa, panecillos, macarrones con queso, puré de papas, salsa de arándanos, y otros ingredientes esenciales.

Lidl: para un aproximado de 10 personas, a menos de $36.00.

- Pavo entero congelado, relleno, salsa, panecillos, macarrones con queso, puré de calabaza, y más.

Sam's Club: para un aproximado de 10 personas, a $100.00

- Pavo, panecillos, macarrones con queso, puré de papas, puré de batatas, y otros artículos.

Kroger: para un aproximado de 10 personas. Se indica que el paquete completo está valorado en menos de $4.75 por persona.

- Pavo entero Kroger, relleno, caldo de pollo, varios vegetales enlatados y frescos, masa para pastel.

Por lo que el costo total del combo que sirve a 10 personas es de menos de menos de $47.50.

Amazona: para un aproximado de cinco personas, a $25.00

- Pavo congelado, puré de papas, panecillos y salsa de arándano.

Blanco: para un aproximado de 4 personas, a $20.00

- Pavo Good & Gather Premium (adobado, congelado), papas Russet, salsa de arándanos Ocean Spray, mezcla para relleno, salsa para pavo.

Target: para un aproximado de 4 personas, menos de $20, valorado en menos de $5 por persona.

- Pavo joven congelado Good & Gather (hasta 10 libras), bolsa de 5 libras de papas Russet (para puré), salsa de arándanos enlatada Ocean Spray (Jellied Cranberry Sauce), mezcla de relleno (Stuffing Mix) Stove Top, salsa de pavo Heinz Home Style, pan francés suave Favorite Day y maíz congelado Good & Gather.

*También ofrece la opción de comprar un combo más grande, disponible en algunas tiendas, con un precio de aproximadamente US$ 40 para 10 personas. Además, tienen ofertas en pavos a 79 centavos por libra si desea comprar los artículos por separado.

Otras promociones clave

Acme: Ofrece un pavo congelado gratis a los clientes de su programa de recompensas "Acme for U" que gasten un total de US$300 o más entre el 17 de octubre y el 27 de noviembre.

Foodtown: Ofrece pavos gratis a quienes gasten US$400 con sus tarjetas Foodtown Club hasta el 26 de noviembre.

WinCo Foods: Regalará pavos a los clientes que gasten al menos US$125 en una sola compra.

BJ's Wholesale Club: Los miembros que gasten US$150 o más en una sola transacción pueden obtener un pavo gratis.

Además, antes de decidirte por alguna de las más opciones presentadas, recuerda que muchos supermercados y tiendas cierran temprano o no abren el Día de Acción de Gracias (27 de noviembre), como Walmart y Target.

Es decir, asegúrate de hacer tus compras este mismo miércoles 26 de noviembre, si tu tienda de preferencia va a permanecer cerrada el 27.

Aunque, Kroger, Albertsons y Ralphs mantendrán la mayoría de sucursales operativas con horarios limitados este jueves.

