Amenazaba con atacar escuelas y provocar incendios: macabro video llevó a la captura de un menor de edad

Un joven de 17 años fue arrestado tras la publicación de un video amenazante en las redes sociales, el cual desató varias investigaciones por incendios provocados.

La policía de Fort Worth (Texas, EEUU) informó que se supo sobre el video cerca de las 7:00 de la mañana del pasado 6 de enero. El material habría sido creado afuera de ese país, con la intención infundir terror en la comunidad, indicaron las autoridades.

Otro departamento de policía reveló que se recibieron reportes similares sobre el audiovisual ese mismo día.

Amenazas contra escuelas en video

En el video, se pudo observar a un joven, quien portaba una máscara de hockey y un arma de fuego. El sujeto profería amenazas de violencia masiva.

El medio local FortWorth Texas TV publicó el material en su cuenta de Instagram, e indicó que el video fue enviado por una fuente anónima.

Posteriormente, funcionarios policiales encontraron más mensajes y videos amenazantes, entre los cuales se incluyó una grabación de la escuela secundaria Crowley. La policía no especificó el contenido de este último video.

Las investigaciones los investigadores determinaron que el supuesto delincuente detrás de los videos era un joven identificado como Evan Banda, de 17 años de edad.

El adolescente habría captado el video de la escuela y estaría vinculado con lo que la policía describió como una organización extremista de odio.

Arrestan a sospechoso por amenazas en video

Asimismo, los investigadores determinaron que el video del 6 de enero estaba vinculado con varios videos relacionados con incendios provocados. Los agentes arrestaron a Banda el 8 de enero.

Banda permanece bajo custodia en el Tarrant County Lon Evans Corrections Center, con una fianza fijada en 1.9 millones de dólares, según los registros de la cárcel.

El menor de edad enfrenta cargos de terrorismo, amenaza terrorista que perjudica los servicios públicos e incitación al temor de lesiones corporales graves, posesión de pornografía infantil e incendio provocado.

La policía no especificó a qué organización extremista pertenece Banda, sin embargo, aseguró que continúan las investigaciones, publicó Dallas News.

