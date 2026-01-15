El macabro "sacrificio" del Bronx: fiscales formalizan cargos contra el rapero que alardeó de matar a un gato

Suscríbete a nuestros canales

Un caso de crueldad extrema que conmocionó a Nueva York el año pasado ha llegado a una etapa crucial en los tribunales.

Este martes 13 de enero de 2026, los fiscales del Bronx acusaron formalmente a David Mosley, un aspirante a rapero de 26 años, por la tortura y muerte de un gato callejero.

El acusado, conocido en redes sociales bajo el alias "Church of Ububal", habría utilizado el sacrificio del animal como una macabra estrategia de promoción para su próximo álbum de rap.

A pesar de las pruebas presentadas, Mosley se declaró inocente ante el juez de la Corte Suprema del Bronx, George Villegas, desatando una nueva ola de indignación entre las organizaciones defensoras de los animales.

La cronología de un ritual "satánico"

La investigación de la fiscalía reconstruyó los últimos días del felino mediante registros digitales y cámaras de seguridad:

9 de octubre: Imágenes de vigilancia muestran a Mosley llevando al gato vivo a su apartamento por primera vez.

Periodo de cautiverio: Mosley publicó una foto con el animal aún con vida en su cuenta de Instagram.

22 de octubre: El rapero subió la imagen del gato muerto en un charco de sangre, acompañada de alardes sobre un supuesto ritual satánico.

Defensa contradictoria: Mosley alega ahora que encontró al gato ya fallecido, contradiciendo sus propias transmisiones en vivo de YouTube donde se burlaba de los amantes de los animales y calificaba el acto como una "broma de mal gusto".

Sin posibilidad de acuerdo: la postura de la justicia

La fiscal de distrito del Bronx, Darcel D. Clark, calificó el comportamiento del acusado como "impactante" y "enfermizo". La justicia ha adoptado una postura inusualmente severa en este caso:

Sentencia Máxima: La jueza Linda Poust López advirtió que no aceptará acuerdos de culpabilidad que reduzcan la pena. Exige los dos años de prisión, que es la sentencia máxima permitida por el cargo de crueldad animal agravada. Salud Mental: El tribunal ha ordenado a Mosley que cumpla estrictamente con citas de evaluación psiquiátrica. Indignación Social: La publicación original en Instagram, aunque eliminada, fue el detonante de una movilización digital que exigía cargos criminales severos contra el artista.

Próximos pasos legales

David Mosley permanece bajo la lupa judicial mientras se prepara para su próxima comparecencia, programada para el 17 de marzo.

El caso ha reabierto el debate en Nueva York sobre la necesidad de endurecer las penas por maltrato animal, especialmente cuando se utiliza para generar notoriedad en plataformas digitales.

